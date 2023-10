Massensterben wegen Klimakatastrophe? Zehn Milliarden Krabben verhungert

Von: Helmi Krappitz

Massensterben vor der Küste von Alaska: Milliarden Schneekrabben sollen verhungert sein. Grund: Forscher vermuten den Klimawandel.

Juneau – Der Auswirkungen des Klimawandels macht auch vor dem Tierreich keinen Halt. Starkregen, Überschwemmungen und besonders extreme Temperaturen gefährden die Population verschiedener Arten. Der Verlust von rund zehn Milliarden Schneekrabben vor der Küste von Alaska soll auch auf Hitze zurückzuführen sein, vermuten Forscher.

Massensterben: Forscher beobachten drastischen Rückgang von Schneekrabben

Vor knapp fünf Jahren war die Population Schneekrabben ((Chionoecetes opilio) noch auf ihrem Höhepunkt. Sie wurden 2018 teils tellergroß und bis zu ein Kilogramm schwer. Heute sieht das anders aus, denn die Populationsgröße ist seitdem stark geschrumpft. Bereits im Jahr 2021 war ihr Bestand so niedrig wie nie zuvor – seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1975. Diese Entwicklung teilte ein Team an US-Forschenden im Fachjournal Science.

Der Verlust rund zehn Milliarden Schneekrabben in der östlichen Beringsee vor Alaska umfasse ganze 90 Prozent. „Das ist fast viermal die Menge an Krabben, die zusammengenommen zwischen 1977 und 2022 gefangen wurde“, schreibt Gordon Kruse von der University of Alaska Fairbanks in einem begleitenden Kommentar.

Bestimmte Faktoren haben wohl keinen größeren Einfluss auf das Massensterben der Schneekrabben, fand das Forschungsteam um Cody Szuwalski vom Alaska Fishery Science Center heraus. Dazu zählen die Fischerei, die Verbreitung von Fressfeinden wie der Pazifische Kabeljau, Kannibalismus oder Krankheiten.

Forscher vermuten, dass Milliarden Schneekrabben wegen steigender Wassertemperaturen verhungert sind. © Massensterben wegen Klimakatastrophe: 10 Milliarden Krabben verhungert

Hohe Wassertemperaturen: Verhungerte Krabben wegen erhöhtem Energiebedarf

Die Tiere seien viel mehr wegen eines erhöhten Energiebedarfs verhungert. Grund: Die Wassertemperaturen. „Mehrere Beobachtungen bestätigen die These, dass Temperatur und die hohe Populationsdichte die Haupttreiber für den Kollaps waren“, schreibt das Team. Um wenige Grade gestiegene Temperaturen hätten den Energiebedarf massiv erhöht. Die Krabben mussten so mehr fressen – aber das Nahrungsangebot fehlte.

„Wir gehen davon aus, dass Hunger eine große Rolle beim Kollaps der Population gespielt hat“, wird Szuwalski von der Onlineplattform NewScientist zitiert. So habe sich der Bedarf der Krabben an Kalorien von 2017 bis 2018 vervierfacht.

Zuvor hatten Temperaturen bereits Einfluss auf die Krabben: Schneekrabben sind eine arktische Art, deren Verbreitung sich seit Jahrzehnten nach Norden verschiebt, weil die Beringsee wärmer wird“, schrieb Kruse in seinem Kommentar.

Fischbestände: Klimawandel inzwischen größere Gefahr als Überfischung

Lange Zeit war Überfischung die größte Gefahr für Fischbestände rund um die Welt, so das Forschungsteam. Deswegen hatten die Behörden die Krabbenfischerei in Alaska seit 2022 untersagt – mit Einfluss auf eine ganze Industrie, denn die Tiere werden zum Verzehr gefangen.

Doch die Forschung zeigt: „Der Klimawandel ist die nächste existentielle Krise für Fischbestände. Die Schneekrabben sind ein Paradebeispiel dafür, wie schnell sich die Prognosen für einen bestimmten Bestand ändern können.“ (dpa/hk)