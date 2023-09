Kombucha könnte die Lösung für das Überleben auf dem Mars sein

Von: Sandra Sporer

Die für die Fermentierung von Kombucha genutzten Bakterien könnten helfen, den Mars zu besiedeln. Eine Eigenschaft wappnet sie gegen kosmische Strahlung.

Paris – In Zukunft soll es auch bemannte Missionen – und eventuell sogar dauerhafte Kolonien – auf dem Mars geben. Um das zu ermöglichen, müssen jedoch noch einige Hürden überwunden werden. Eines der größten Probleme stellt dabei die kosmische Strahlung dar. Diese wird durch die dünne Atmosphäre des roten Planeten kaum bis gar nicht abgehalten. Für Menschen ist es jedoch hochgefährlich, der Strahlung über einen längeren Zeitraum ungeschützt ausgesetzt zu sein. Laut dem Portal Welt der Physik kann die kosmische Strahlung zu Zellmutationen oder sogar zum Absterben von Zellen führen.

Eine weitere Hürde ist die Sauerstoffproduktion, wenngleich Experimente bereits gezeigt haben, dass dies möglich ist. Die Antwort auf beide diese Probleme könnten die zur Kombucha-Fermentierung genutzten Bakterien sein. Das hat das von der ESA durchgeführte Experiment Expose-R2 ergeben.

ESA testet Reaktion von Kombucha auf kosmische Strahlung, um Überleben auf dem Mars zu ermöglichen

Im Rahmen des Versuchs wurden verschiedene Bakterien-Kulturen an der Außenseite der Raumstation ISS angebracht und waren dort mehrere Monate lang der kosmischen Strahlung ausgesetzt. Die Kombucha-Kulturen zeigten dabei eine besondere Resilienz gegen die Strahlung aus dem All. Das lag nicht zuletzt daran, dass die Bakterien in der Lage waren, ihre DNA zu reparieren und die Zellteilung wieder aufzunehmen, wie die ESA berichtet.

Wie genau die Bakterien das bewerkstelligen, ist noch nicht restlos geklärt. Die Meldung der ESA nennt jedoch das sulA Gen, von dem Forscher vermuten, es könne bei der Reparatur eine Rolle spielen. Es stoppe die Zellteilung, bis die Reparatur der DNA abgeschlossen ist.

Überleben auf dem Mars: Kombucha-Bakterien können Sauerstoff produzieren

Die Bakterien, die zur Herstellung von Kombucha genutzt werden, sind für die Forscher allerdings auch noch aus einem anderen Grund interessant. Sie können zur Produktion von Sauerstoff eingesetzt werden. „Da sie in der Lage sind, Sauerstoff zu produzieren und als Biofabriken zu fungieren, könnte diese Biotechnologie künftige Raumfahrtmissionen und die Erforschung des Weltraums durch den Menschen erheblich verbessern“, erklärt ESA-Wissenschaftlerin Nicol Caplin.

Momentan ist ein Leben auf dem Mars nicht möglich. Das war aber eventuell nicht immer so. Der Mars-Rover machte kürzlich eine wichtige Entdeckung, die darauf hindeutet. (sp)