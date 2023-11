Komet mit „Teufelshörnern“ nähert sich der Erde

Von: Tanja Banner

Heftige Explosionen sorgen dafür, dass der Komet 12P/Pons-Brooks „Teufelshörner“ ausgebildet hat. Ein schlechtes Omen ist das jedoch nicht.

Frankfurt – Früher galten Kometen als Unheilsbringer. Sah man einen Kometen am Himmel, galt das als schlechtes Zeichen. Diese Zeiten sind vorbei – glücklicherweise, denn sonst müsste man den baldigen Besuch des Kometen 12P/Pons-Brooks als besonders schlechtes Omen deuten. Der Komet hat nämlich seit mehreren Ausbrüchen „Teufelshörner“ ausgebildet und trägt Spitznamen wie „Teufelskomet“, aber auch „Millenium-Falke“, weil er eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Raumschiff aus den „Star Wars“-Filmen hat.

Komet 12P/Pons-Brooks ist ein sogenannter „periodischer Komet“, der sich der Sonne alle 71 Jahre nähert. Im Frühjahr 2024 ist es wieder so weit, dann kommt der Komet erst der Sonne und dann der Erde nah. Er befindet sich bereits auf dem Weg in Richtung Erde. Seine größte Annäherung an die Sonne, das sogenannte Perihel, erreicht er am 21. April 2024. Dann ist 12P/Pons-Brooks 0,78078 astronomische Einheiten (etwa 117 Millionen Kilometer) von der Sonne entfernt.

Kometen sind „schmutzige Schneebälle“, bestehend aus Eis, Staub und Gas. (Symbolbild) © IMAGO/Kyodo News

Komet 12P/Pons-Brooks nähert sich der Sonne und der Erde

Bis der Komet seinen erdnächsten Punkt erreicht, dauert es dann noch etwas: Erst am 2. Juni 2024 ist es so weit – er ist dann für kurze Zeit nur noch 1,55 astronomische Einheiten (etwa 232 Millionen Kilometer) von der Erde entfernt. Wenn sich der Komet der Sonne und der Erde annähert, soll er heller werden – mit etwas Glück kann man ihn dann mit bloßem Auge sehen. Eine Sichtbarkeit mit einem kleinen Fernglas ist jedoch wahrscheinlicher.

Bei der Beobachtung des Kometen gibt es einen Haken: Kurz nach seinem Perihel wird sich 12P/Pons-Brooks von der Nordhalbkugel verabschieden. Nur von der Südhalbkugel ist dann zu sehen, wie er sich der Erde weiter annähert.

Wer den Kometen sehen will, bevor er von der Nordhalbkugel aus unsichtbar wird, sollte im April nach ihm Ausschau halten. Anfang des Monats befindet er sich im Sternbild Widder – hält sich jedoch auch in der Nähe der Sonne auf, wird also nur in der Dämmerung zu sehen sein. Vom 12. bis 14. April kann man den Kometen mithilfe des hellen Planeten Jupiter aufspüren, in dessen Nähe er sich befindet. Bei seiner größten Annäherung an die Sonne steht der Komet im Sternbild Stier.

Name: 12P/Pons-Brooks Typ: Periodischer, kryovulkanischer Komet Entdeckung: 1812 durch Jean-Louis Pons und 1883 durch William Robert Brooks Nächstes Perihel: 21. April 2024 bei 0,78078 astronomischen Einheiten Nächste Erdnähe: 2. Juni 2024 bei 1,55 astronomischen Einheiten

Der Komet 12P/Pons-Brooks ist ein „alter Bekannter“

Der Komet 12P/Pons-Brooks ist für Astronominnen und Astronomen kein neuer Himmelskörper. Er wurde bereits im Juli 1812 von Jean-Louis Pons entdeckt. Der zweite Teil seines Namens stammt von William Robert Brooks, der den Kometen 1883 wiederentdeckte. Es sind jedoch noch ältere Sichtungen des Kometen aufgezeichnet, beispielsweise aus den Jahren 1385 und 1457.

12P/Pons-Brooks ist ein kryovulkanischer Komet. In seinem Inneren sammeln sich Gas und Eis an und lassen den Kometen heftig explodieren. So entstanden auch die „Teufelshörner“, die der Komet im Sommer ausgebildet hat.

Im Herbst 2024 könnte ein anderer Komet möglicherweise sogar mit bloßem Auge zu sehen sein: Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) könnte dann eine große Show abliefern – sicher ist das aber noch lange nicht. (tab)