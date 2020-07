Seltener Gast am Himmel: Komet „Neowise“ ist im Juli mit bloßem Auge zu sehen

Im Juli ist der Komet namens Neowise mit bloßem Auge am Himmel zu bestaunen. Noch erstrahlt er nicht in vollem Glanz, doch schon bald ist es so weit.

Im Juli ist ein Komet mit bloßem Auge am Himmel zu sehen.

mit bloßem Auge am zu sehen. Der Schweifstern heißt „ Neowise“ oder C/2020 F3 .

oder . Hier erfahren Sie, wo und wann er genau beobachtet werden kann.

München - Für Freunde der Astronomie ist 2020 ein ereignisreiches Jahr. Am 21. Juni gab es bereits eine ringförmige Sonnenfinsternis zu bestaunen. In den Genuss kamen allerdings hauptsächlich Menschen in Afrika und Asien. In Mitteleuropa war sie nicht zu sehen. Und auch die totale Sonnenfinsternis am 14. Dezember werden wir in Deutschland verpassen. Sie kann lediglich im südöstlichen Pazifik, in Südamerika südlich des Äquators und im Südatlantik verfolgt werden.

Doch auch hierzulande gibt es Spektakel am Himmel zu beobachten. Nach dem Lyriden-Schauer im April wird es auch in den Monaten August und November besonders viele Sternschnuppen regnen. Doch eine außergewöhnliche Erscheinung ist bereits jetzt voll im Gange. Noch dazu kann man sie mit einem Fernglas und auch mit bloßem Auge betrachten.

Komet Neowise: Spektakuläres Foto von ISS aus gemacht

Denn der Komet "Neowise*" mit der nüchternen Bezeichnung C/2020 F3 tummelt sich in etwa bis zum Ende des Monats Juli am Himmel. Der Brocken, der erst am 27. März vom Weltraumteleskop "Wise" entdeckt wurde, zieht bereits seit einer Ewigkeit durch die Tiefen des Weltalls, genauso wie der Asteroid VP1 2018, der im November auf der Erde aufprallen könnte. Jetzt zeigt er sich am Nachthimmel. Der Kosmonaut Ivan Vagner machte ein beeindruckendes Foto des Schweifsterns von Bord der Internationalen Raumstation ISS aus.

During the next revolution I tried to capture the C/2020 F3 (NEOWISE) comet a bit closer, the brightest one over the last 7 years.



Its tail is quite clearly visible from the @Space_Station!#ISS #comet #NEOWISE pic.twitter.com/FnWkCummD6 — Ivan Vagner (@ivan_mks63) July 4, 2020

"Für ungeübte Beobachter liegt der beste Beobachtungszeitraum zwischen dem 15. und dem 25. Juli", sagt Manfred Gaida, Astronom und wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Im Moment taucht der Komet tief am Horizont im Sternbild Fuhrmann nur in der Morgendämmerung auf.

Komet Neowise leuchtet bald so hell, dass er mit bloßem Auge sichtbar ist

Doch in den kommenden Wochen wird es besser. „Neowise“ gewinnt an Höhe und wandert in Richtung des Großen Wagens. Zudem wird er immer früher aufgehen, wodurch sich der Beobachtungszeitraum verschiebt: vom Morgengrauen in die Tiefe der Nacht und schließlich in den Abendhimmel.

Derzeit leuchtet C/2020 F3 so hell wie ein heller Stern. Doch schon bald wird der Komet immer kräftiger strahlen, so kräftig, dass er gerade noch mit bloßem Auge und fernab der lichtdurchfluteten Städte zu sehen ist. Zuletzt sorgte ein anderer Himmelskörper für Aufsehen. Der Asteroid 163348 (2002 NN4) rauschte an unserer Erde vorbei. (mt) *merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Henning Kaiser