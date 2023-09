9 Dinge aus deinem Alltag, die schädliches Mikroplastik enthalten

Von: Felicitas Breschendorf

Teilen

Ob auf dem Sportplatz oder einem Festival: Du kommst mit den Partikeln öfter in Berührung, als du glaubst. Bestimmte Produkte werden bald verboten.

Der Verkauf von Mikroplastik in verschiedensten Bereichen wird in der Europäischen Union schrittweise verboten. Durch neue Regeln der EU-Kommission wird in Zukunft der Verkauf von Mikroplastik als solchem untersagt, ebenso von Produkten, denen Mikroplastik zugesetzt wurde und die dieses bei der Verwendung freisetzen. Das geht aus einer Mitteilung der Brüsseler Behörde vom Montag (25. September) hervor.

Warum ist Mikroplastik problematisch?

Der Begriff Mikroplastik bezeichnet schwer abbaubare, synthetische Polymere mit Größe von weniger als fünf Millimetern. Die Partikel reichern sich in Tieren, einschließlich Fischen und Schalentieren, an und können daher auch in Lebensmittel gelangen. Auch in der menschlichen Lunge fanden Forschende bereits Mikroplastik.



Die neuen Vorschriften sollen die Freisetzung von etwa einer halben Million Tonnen Mikroplastik in die Umwelt verhindern.

Finde heraus, in welchen Dingen Mikroplastik steckt

Plastikflaschen sind dafür bekannt, Mikroplastik zu enthalten. Hersteller führen die giftigen Partikel bei der Produktion aber nicht bewusst hinzu, weshalb sie von dem Verbot ausgeschlossen sind. Offensichtlich ist das auch bei Muttermilch nicht der Fall, in der Forscher Mikroplastik entdeckten.



Nach Angaben der Europäischen Kommission trifft das Verbot die folgenden Produkte:

1. Granulatmaterial von Kunstrasen und Sportanlagen

Das Granulat auf Kunstrasenplätzen und anderen Sportanlagen ist laut Kommission die größte Quelle für die Freisetzung von zugesetztem Mikroplastik, und damit ein Umweltproblem. Das Mikroplastik-Verbot soll nach acht Jahren in Kraft treten – „um den Besitzern und Betreibern von Sportplätzen die Zeit zu geben, auf Alternativen umzusteigen“.

2. Peelings

3. Glitter (Glitzerpartikel – als Konfetti oder Schminke)

Bald müssen sich Hersteller von Glitter und Kunstrasen überlegen, wie sie die Produkte ohne Mikroplastik herstellen könnten. © IMAGO / Zoonar/ Lobeca/ Collage BuzzFeed News Deutschland

4. Mikroperlen, die sich zum Beispiel in Kissen befinden

Das Verbot von etwa Mikroperlen und losem Glitter soll bereits in 20 Tagen (Stand: 26. September) gelten. Bei allen anderen Produkten wird das Verkaufsverbot in den kommenden Jahren eintreten.

5. In Duftstoffen und Farben von verschiedenen Kosmetika

6. Spielzeug

Auch andere schädliche Substanzen kommen in Produkten für Kinder vor. Manche bekannten Spielzeuge wurden deshalb verboten.

7. Pflanzenschutzmittel und Düngemittel

8. Weichmacher

9. Arzneimittel

Mehr zum Thema: In deinem Alltag gibt es auch Dinge, die den giftigen Stoff Bisphenol enthalten.

(Mit Material der dpa)