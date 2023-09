14 Dinge aus deinem Alltag, die den giftigen Stoff Bisphenol enthalten können

Von: Felicitas Breschendorf

Schon in geringen Dosen kann die Chemikalie dein Immunsystem schwächen. In deinem eigenen Haushalt bist du ihr womöglich ständig ausgesetzt.

Die meisten Europäer und Europäerinnen sind der Chemikalie Bisphenol A (BPA) in Mengen ausgesetzt, die gesundheitsschädlich sind. Das teilte die Europäische Umweltagentur am Donnerstag (14. September) mit und verwies auf neue Forschungsdaten.



Schon in geringen Dosen kann die Chemikalie laut Umweltagentur das Immunsystem schwächen. Zudem kann es zu Unfruchtbarkeit und allergischen Hautreaktionen kommen. Trotzdem wird vor der Chemikalie auf der Packung von betroffenen Produkten nicht gewarnt.

83 Prozent der Teilnehmenden in Deutschland waren einem erhöhten Wert von BPA ausgesetzt

Bei 2756 Teilnehmenden einer EU-Studie seien im Urin BPA-Mengen oberhalb des Grenzwertes gemessen worden. Der Anteil lag den Angaben zufolge je nach Land bei zwischen 71 und 100 Prozent. In Deutschland waren es demnach 83 Prozent der Teilnehmenden.



In drei der elf untersuchten Ländern seien wahrscheinlich alle Teilnehmenden Mengen an BPA oberhalb des als unbedenklich geltenden Grenzwertes ausgesetzt. Das seien Frankreich, Portugal und Luxemburg.

Von Lebensmittelverpackungen bis hin zu Trinkwasserleitungen

Bisphenol A kommt in unzähligen Dingen aus deinem Haushalt vor. Im Gegensatz zu gesundheitsschädlichen Produkten, die zum Beispiel mit Metallartikeln verunreinigt sind, werden sie trotz des giftigen Stoffes weiter verkauft.

Wir zeigen dir, wo die Chemikalie überall drin stecken kann:

Plastikflaschen (allerdings NICHT in PET-Flaschen)

Konservendosen

Wiederverwertbares Geschirr und Aufbewahrungsboxen aus Kunststoff (Tupperware ist jedoch nach eigenen Angaben des Unternehmens BPA-frei)

Wasserkocher

Outfoor-Trinkflaschen

Kassenzettel

Parktickets

Deckel von Einmachgläsern

Handys

Kompositfüllungen für die Zähne

Farbe und Lacke

PVC-Böden

Kabel

Trinkwasserleitungen

In Supermärkten findest du noch weitere Produkte, die entfernt werden sollten.

(Mit Material der dpa)