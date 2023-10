Wie Krabben Korallenriffe retten sollen

Von: Tanja Banner

Korallenriffe haben zahlreiche Probleme, viele von ihnen verursacht durch den Klimawandel und zu warmes Meerwasser. Ein Forscher hat nun einen Plan.

Florida – Die stachlige Spinnenkrabbe ist mit ihren spinnenähnlichen Beinen und großen Scheren kein ansehnliches Tier – doch sie könnte dabei helfen, ein Problem zu lösen, das unter anderem der Klimawandel in der Natur ausgelöst hat: Den Niedergang der Korallenriffe. Die Versauerung der Meere und ihre steigende Temperatur lässt die Korallenriffe weltweit leiden, regelmäßig kommt es zu Korallenbleichen, von denen sich die Korallen kaum noch erholen können, bis die nächste Bleiche beginnt.

Und auch Algen, die im warmen Wasser gedeihen, sind ein Problem für die Korallen: Sie nehmen den Korallenriffen den Lebensraum, den Sauerstoff und das Sonnenlicht weg. Hier kommt die stachelige Spinnenkrabbe ins Spiel: Sie liebt Algen und frisst sie in einem Ausmaß, „das fast alle anderen Fische oder wirbellosen Tiere in der Karibik übertrifft“, schrieb ein Forschungsteam 2021 in einer Studie. Der Leiter der Studie, Jason Spadaro (Mote Laboratory & Aquarium), hat nun einen Plan: In seinem Labor auf den Florida Keys züchtet Spadaro die Krabben und will sie anschließend im Meer aussetzen, um den Korallen zu helfen.

Name: Stachlige Spinnenkrabbe (Maguimithrax spinosissimus) Farbe: meist rötlich (von weinrot bis ziegelrot) Heimat: im tropischen Riff des westlichen Atlantik bzw. im Karibischen Meer Tiefe: bis zu 40 Meter Nahrung: Allesfresser, vor allem Algen, Aas

Krabben sollen Korallenriffe von Algen befreien

Die Vorteile liegen für den Forscher auf der Hand: Die Krabben sind in Florida bereits heimisch, allerdings in relativ geringen Mengen. Sie in einem Korallenriff auszusetzen, sollte daher keine ungeplanten Auswirkungen auf das Ökosystem haben, erklärt der Wissenschaftler gegenüber dem US-Portal Vox.

Jason Spadaro will stachlige Spinnenkrabben züchten, um mit diesen die Korallenriffe vor zu vielen Algen zu retten. (Archivbild) © IMAGO/EARLE KIMEL / HERALD-TRIBUNE

Ein Problem könnte dagegen werden, dass die Krabben in einem Labor aufgewachsen sind und keine Erfahrung mit Fressfeinden haben. Deshalb haben sich Spadaro und sein Team eine Strategie zurechtgelegt: Bevor die Krabben ausgesetzt werden, sollen sie auf Angst vor Tintenfischen und anderen Feinden konditioniert werden. Dazu setzt das Team momentan Handpuppen ein, die nach den Fressfeinden der Krabben gestaltet wurden.

Eine stachlige Spinnenkrabbe – sie mag für ihr Leben gern Algen und könnte damit Korallenriffe retten. (Archivbild) © IMAGO/EARLE KIMEL / HERALD-TRIBUNE

Stachlige Spinnenkrabbe soll Korallenriffen helfen, zu überleben

Ende 2023 oder Anfang 2024 will Spadaro die ersten Krabben aussetzen. Gegen den Klimawandel und Korallenbleichen können die achtbeinigen Tiere nichts tun – aber die große Menge an Algen sollten die stacheligen Spinnenkrabben eindämmen können, wenn ihr Hunger auf Algen tatsächlich so groß ist, wie Spadaro und sein Forschungsteam herausgefunden haben. „Wir müssen den Korallenriffen helfen, zu überleben“, ist sich der Forscher sicher. Sein Ziel: Er will im Jahr eine Viertelmillion Krabben züchten und ins Meer entlassen. (tab)