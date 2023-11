Stern rast auf unsere Sonne zu? Forscher haben neue Erkenntnisse zu WD 0810-353

Ein weißer Zwergstern im Weltall. (Künstlerische Darstellung) © IMAGO/Zoonar.com/Linda Brotkorb

Ein weißer Zwergstern auf Kurs in Richtung Sonnensystem – das hört sich nach einem Science-Fiction-Film an. Eine neue Studie zeigt, was an dem Szenario dran ist.

Armagh – Im vergangenen Jahr hat ein Forschungsteam festgestellt, dass ein weißer Zwergstern namens WD 0810-353 direkt Kurs auf unser Sonnensystem nimmt. Was beängstigend klingt, ist nun offenbar doch kein Grund zur Beunruhigung: Ein weiteres Forschungsteam hat sich den Stern angeschaut und festgestellt: Es ist nicht einmal klar, ob er sich überhaupt in unsere Richtung bewegt.

Doch von vorne: Nachdem das erste Forschungsteam im vergangenen Jahr Daten des „Gaia“-Weltraumteleskops ausgewertet hatte, kam es zu dem Schluss, dass der weiße Zwerg in etwa 29.000 Jahren unserem Sonnensystem bis auf 31.000 astronomische Einheiten (etwa 4,65 Milliarden Kilometer) nahekommt. Zum Vergleich: Der Stern, der unserem Sonnensystem am nächsten ist, ist Proxima Centauri, mit einer Entfernung von etwa 4,2 Lichtjahren (das entspricht 39,7 Billionen Kilometern).

Weißer Zwergstern kommt der Sonne offenbar doch nicht nahe

Für Menschen ist das ein Zeitpunkt, der weit in der Zukunft liegt und eine kaum vorstellbare Entfernung – in astronomischer Perspektive ist es jedoch nur einen Augenblick und einen Katzensprung entfernt. Zum Vergleich: Unser Sonnensystem entstand vor etwa 4,6 Milliarden Jahren. Und erst in weiteren fünf Milliarden Jahren wird sich die Sonne zu einem roten Riesenstern aufblähen und das Ende der Erde besiegeln.

Ein zweites Forschungsteam um den Astronomen Stefano Bagnulo (Armagh Observatory & Planetarium) gibt nun Entwarnung, was den weißen Zwergstern angeht: „Wir haben herausgefunden, dass die vom ‚Gaia‘-Projekt gemessene Annäherungsgeschwindigkeit falsch ist und die vorhergesagte nahe Begegnung zwischen WD0810-353 und der Sonne tatsächlich nicht stattfinden wird“, so der Mitautor der neuen Studie, die im Astrophysical Journal veröffentlicht wurde. „Tatsächlich bewegt sich WD0810-353 möglicherweise gar nicht auf die Sonne zu“.

Weißer Zwerg WD 0810-353 hat ein starkes Magnetfeld

Offenbar wurde übersehen, dass der weiße Zwerg ein starkes Magnetfeld hat. „In der Astronomie sind Magnetfelder für das Verständnis vieler physikalischer Aspekte eines Sterns von entscheidender Bedeutung, und ihre Nichtberücksichtigung kann zu Fehlinterpretationen physikalischer Phänomene führen“, erklärt die Astronomin Eva Villaver in einer Mitteilung.

Würde sich der Stern dem Sonnensystem tatsächlich bis auf 31.000 astronomische Einheiten (AU) nähern, würde er sich inmitten der Oortschen Wolke befinden. Dabei handelt es sich um eine Region aus eisigen Trümmern, die das Sonnensystem in einer Entfernung von etwa 2000 bis 100.000 AU umgibt. Aus der Oortschen Wolke stammen wahrscheinlich langperiodische Kometen, die mehr als 200 Jahre benötigen, um die Sonne zu umkreisen.

Die Oortsche Wolke umgibt das Sonnensystem wie eine Hülle. Darin befinden sich unzählige eisige Brocken, von denen immer wieder welche sich auf den Weg in Richtung Sonne machen – als langperiodische Kometen. In der Grafik ist der mutmaßliche Weg des Kometen C/2014 S3 (Panstarrs) eingezeichnet. © ESO/L. Calçada

Stern wird nicht durch die Oortsche Wolke fliegen – kein Gefahr für die Erde

Das Problematische dabei: Rast ein Stern durch die Oortsche Wolke, könnte das die Umlaufbahnen der eisigen Trümmer verändern – und im schlimmsten Fall Gesteinsbrocken auf Kollisionskurs mit der Erde oder anderen Planeten des Sonnensystems schicken. Das wird aber wohl in 29.000 Jahren nicht passieren, wie die neue Studie zeigt. Forscher Bagnulo ist erleichtert: „Das ist eine kosmische Gefahr weniger, über die wir uns Sorgen machen müssen!“ (tab)