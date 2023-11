Das Phänomen Instagram Wrapped – Ein digitaler Jahresrückblick

Von: Henning Rosenstengel

In der heutigen Zeit, in der digitale Plattformen wie Spotify, TikTok und Co einen Großteil unserer Interaktionen und Erlebnisse abbilden, hat sich das Bedürfnis entwickelt, diese Momente in einer zusammengefassten Form zu reflektieren. Instagram Wrapped ist ein solches Phänomen, das Nutzern einen Rückblick auf ihre Instagram-Aktivitäten bietet, wie NEXTG.tv berichtet..

Ursprünglich von Spotify mit „Spotify Wrapped“ eingeführt, hat sich das Konzept des digitalen Jahresrückblicks schnell verbreitet und ist nun auch für Instagram-Nutzer verfügbar, allerdings über eine Drittanbieter-App namens IGWrapped, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wurde bereits veröffentlicht.

Instagram Wrapped ist eine neue App, die einen Jahresrückblick auf der Plattform erstellt. © IMAGO/xDedMityayx

Was bedeutet Instagram Wrapped?

Instagram Wrapped ist eine visuelle Darstellung der persönlichen Instagram-Nutzungsstatistik eines Jahres. Es zeigt auf, wie Nutzer ihre Zeit auf der Plattform verbracht haben, welche Inhalte sie bevorzugt haben und wie sie mit anderen interagiert haben. Diese Zusammenfassung wird in Form von dynamischen und bunten Grafiken und Karten präsentiert, die leicht geteilt werden können – ein perfekter Weg, um das Jahr auf Instagram zu feiern und mit Freunden zu teilen.

In einer Zeit, in der soziale Medien oft kritisch betrachtet werden, bietet Instagram Wrapped eine Chance zur Selbstreflexion. Nutzer können sehen, wie viel Zeit sie auf der Plattform verbracht haben, was ihnen möglicherweise dabei hilft, ihr zukünftiges Nutzungsverhalten zu überdenken. Es bietet auch eine Gelegenheit, die positiven Aspekte der sozialen Medien zu würdigen, wie die Verbindung mit Freunden und das Entdecken neuer Interessen.

Instagram Wrapped: Die Popularität von Jahresrückblicken

Die Popularität von digitalen Jahresrückblicken wie Instagram Wrapped zeigt, wie sehr Menschen daran interessiert sind, ihre digitalen Fußabdrücke zu verstehen und zu feiern. Es ist eine Form der digitalen Kultur geworden, die das Ende eines jeden Jahres markiert und Nutzern ermöglicht, ihre Online-Erlebnisse in einer zusammengefassten und unterhaltsamen Weise zu reflektieren.