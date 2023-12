Nasa-Rover enthüllt die Geschichte von Wasser auf dem Mars

Von: Tanja Banner

Der Nasa-Rover „Perseverance“ liefert spannende Einblicke in die Geschichte des Wassers auf dem Mars. Die Spur führt zu einem Krater, der einst ein See war.

San Francisco – Als der Nasa-Rover „Perseverance“ auf dem Mars landen sollte, wurde dafür ein besonderer Ort ausgewählt: der Jezero-Krater. „Wir haben den Jezero-Krater als Landeplatz ausgewählt, weil die Orbitalaufnahmen ein Delta zeigen – ein klarer Beweis dafür, dass der Krater einst von einem großen See gefüllt war“, erklärt Ken Farley, der Projektwissenschaftler der „Perseverance“-Mission, in einer Nasa-Mitteilung. Seit mehr als 1000 Mars-Tagen befindet sich der Rover mittlerweile auf dem roten Planeten und konzentrierte sich intensiv auf ein altes Flussdelta in dem Krater.

Dank der Fähigkeit des Mars-Rovers, das umliegende Gestein detailliert zu analysieren, kann das Forschungsteam hinter „Perseverance“ die Wasserhistorie des Jezero-Kraters mittlerweile ziemlich genau rekonstruieren, wie die Nasa auf einer Versammlung der American Geophysical Union (AGU) in San Francisco präsentierte. Farley ist überzeugt: Ein See stellt eine potenziell bewohnbare Umgebung dar und Steine aus einem Delta eigenen sich ausgezeichnet, „um Anzeichen alten Lebens in Form von Fossilien in den geologischen Aufzeichnungen zu verankern“.

Krater auf dem Mars entstand durch einen Asteroiden-Einschlag

Der Wissenschaftler betont, dass die Forschung „nach gründlicher Erforschung die geologische Geschichte des Kraters zusammengesetzt und seine See- und Flussphase von Anfang bis Ende aufgezeichnet hat.“ Der Mars-Krater entstand laut Forschung vor fast vier Milliarden Jahren durch einen Asteroiden-Einschlag. Nach der Ankunft des Rovers „Perseverance“ im Februar 2021 stellte das Forschungsteam schnell fest, dass der Kraterboden aus einem Eruptivgestein besteht, das durch Magma im Untergrund oder vulkanische Aktivität an der Oberfläche entstanden ist.

Mars-Rover Perservance (hier eine Illustration der Nasa) ist am 18. Februar 2021 sicher auf dem Mars gelandet. © Nasa/afp

Hunderte von Millionen Jahren nach seiner Bildung entstand der erste Fluss im Krater – darauf deuten Sandstein und Schlammstein hin, die „Perseverance“ entdeckt hat. Darüber liegen salzhaltige Schlammsteine, die auf einen durch Verdunstung entstandenen flachen See hinweisen. Dieser See soll nach Aussagen der Wissenschaftler eine Tiefe von 30 Metern und einen Durchmesser von bis zu 35 Kilometern gehabt haben. Später brachte schnell fließendes Wasser Steine von außerhalb in den Jezero-Krater und verteilte sie dort.

Nasa-Rover hat 23 Proben auf dem Mars genommen

Libby Ives vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) der Nasa, das die „Perseverance“-Mission leitet, erläutert: „Wir konnten diese Kapitel der Geschichte von Jezero in groben Zügen auf Bildern aus der Umlaufbahn erkennen, aber wir mussten den Krater mit ‚Perseverance‘ aus der Nähe betrachten, um die Zeitlinie im Detail zu verstehen“.

Bisher hat der Nasa-Rover an 23 verschiedenen Stellen im Jezero-Krater Gesteinsproben entnommen und diese für eine mögliche spätere Rückholaktion auf dem Mars gelagert. Eine Probe enthält beispielsweise Phosphat – ein Element, das oft mit dem Leben, wie wir es auf der Erde kennen, assoziiert wird. Eine andere Probe enthält eine große Menge feinkörniges Siliziumdioxid – ein Material, das bekanntermaßen alte Fossilien auf der Erde konserviert.

Künstlerische Darstellung: So könnte der Jezero-Krater, in dem der Nasa-Rover „Perseverance“ auf dem Mars gelandet ist, einst ausgesehen haben: Gut gefüllt mit Wasser. © Nasa/JPL

Forschung will Fossilien auf dem Mars finden

„Auf der Erde findet man dieses feinkörnige Siliziumdioxid oft an Orten, die früher sandig waren“, erklärt Morgan Cable vom JPL. „Das ist die Art von Umgebung, in der auf der Erde die Überreste von altem Leben konserviert und später gefunden werden könnten“. Das Forschungsteam sucht mit dem Rover „Perseverance“ nach Anzeichen für früheres mikrobielles Leben auf dem Mars. Zudem charakterisiert die Mission die Geologie des roten Planeten und soll mehr über dessen vergangenes Klima herausfinden.

Cable ist optimistisch hinsichtlich der weiteren Erforschung des Mars: „Wir haben ideale Bedingungen, um Anzeichen von altem Leben zu finden, denn wir finden Karbonate und Phosphate, die auf eine wässrige, bewohnbare Umgebung hindeuten, sowie Siliziumdioxid, das sich hervorragend zur Konservierung eignet“. (tab)

Die Redakteurin hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft. Hier erfahren Sie mehr über unsere KI-Prinzipien.