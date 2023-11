Studie mit neuer Behandlungsmethode gegen Krebs: Tumorzellen könnten sich in Zukunft selbst zerstören

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Krebszellen zerstören und gleichzeitig Immuntherapien wirksamer machen? Das erhoffen sich Forschende mit dem Ergebnis ihrer neusten Krebs-Studie.

Frankfurt – In Deutschland leben nach Angaben des Zentrums für Krebsregisterdaten etwa 4,65 Millionen Menschen mit einer Krebsdiagnose. Bestimmte Anzeichen können auf eine Krebs-Erkrankung hindeuten, doch noch immer wird eine solche Erkrankung mit Hoffnungslosigkeit und Unheilbarkeit in Verbindung gebracht. Eine Studie der US-amerikanischen University of California gibt einen Lichtblick.

Neue Behandlung gegen Krebs-Erkrankungen? Zellen können sich selbst zerstören

Bei der künftigen Behandlung von Krebserkrankungen könnten CD95-Rezeptoren – auch als Fas-Rezeptoren bekannt – eine entscheidende Rolle spielen. Den Forschenden ist es jetzt gelungen, einen Bereich eines Antigens zu identifizieren, der das Absterben von Zellen verursachen kann – quasi ein Selbstzerstörungsknopf.

Krebserregende Viren: Diese Erreger können Krebs auslösen Fotostrecke ansehen

Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Epitop, ein kleiner Bereich auf der Oberfläche des Antigens. Laut Deutschem Zentrum für Infektionsforschung kann dieser eine spezifische Immunantwort auslösen – in diesem Fall die Selbstzerstörung der Tumorzelle. Zu diesem Ergebnis kam das Forschungsteam in einer Studie, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde. Das könne die „Tür für verbesserte Krebsbehandlungen öffnen“, hieß es in einer Mitteilung des Forschungsteams.

Krebs-Studie: Rezeptoren können Selbstzerstörung der Tumorzelle bewirken

Die Fas-Rezeptoren befinden sich auf der Zellmembran und können bei Aktivierung die Selbstzerstörung der Zelle bewirken. Frühere Versuche, diesen Rezeptor anzugreifen, seien bislang erfolglos geblieben, schilderte Jogender Tushir-Singh, Professor für Mikrobiologie und Immunologie und Hauptautor der Studie. Da das Epitop nun identifiziert werden konnte, könnte es künftig einen Weg geben, um den Rezeptor in Tumoren gezielt zu aktivieren.

Forschende ebnen mit einer neuen Krebs-Studie womöglich den Weg für verbesserte Behandlungen. © Spectral/imago

Das könne mit einem entsprechenden Medikament funktionieren, erhoffen sich die Forschenden – etwa in Kombination mit der CAR-T-Zell-Therapie. Dafür werden Patientinnen und Patienten Leukozyten entnommen und im Labor modifiziert. Laut Deutscher Krebsgesellschaft werden die CAR-T-Zellen dann wieder eingesetzt und sollen an die Tumorzellen docken sowie das Immunsystem aktivieren.

Neue Therapie gegen Krebs? „Todesrezeptoren“ können Tumorzellen abtöten

Die Fas-Rezeptoren, die auch „Todesrezeptoren“ genannt werden, sollen dabei die Tumorzellen abtöten und gleichzeitig die Immuntherapie unterstützen, sagte der Hautautor der Studie. Klinisch getestet wurden entsprechende Mittel bisher aber noch nicht.

Bis es also in diese Richtung Fortschritte in der Krebs-Behandlung gibt, wird es noch eine Weile dauern. Ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Erkrankungen ist die Entdeckung des Mechanismus aber dennoch. Zudem erreichten Forschende kürzlich einen Durchbruch: Ein neues Krebs-Medikament weckt Hoffnungen. Indes entdeckte die Forschung mögliche Ursache für Entstehung von Metastasen. (kas)