„Unsere Kinder sind traumatisiert“: Wassermassen fluten Kreuzfahrtschiff

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Mitten in der Nacht strömt Wasser in ein Kreuzfahrtschiff. Passagiere halten die Szene auf Videos fest – und sind regelrecht schockiert.

Bremen – Auf dem Kreuzfahrtschiff Carnival Radiance haben strömende Wassermassen einen Gang und Kabinen des Schiffes geflutet. Der Vorfall soll sich bereits am 17. Oktober vor der Küste Kaliforniens auf dem Schiff der Reederei Carnival Cruise Line zugetragen haben. Zwar liegt der Vorfall bereits einige Tage zurück, jedoch gewinnen Videos von Passagiere auf Social Media immer mehr an Aufmerksamkeit.

„Von der Decke im Strahl in unser Zimmer“: Wassermassen fluten Kreuzfahrtschiff

Eine Frau, die auf dem Schiff Urlaub gemacht hatte, postet ein Video den Wassermassen auf TikTok. Sie erklärt: „Um 2 Uhr morgens wurden wir von Wasser geweckt, das von der Decke im Strahl in unser Zimmer strömte“. Zu sehen ist, wie sie und eine weitere Frau mit den Füßen in ihrer Kabine im Wasser stehen. Als die das Zimmer verlassen, wird das Ausmaß deutlich. Auch der Flur steht unter Wasser. Und auch außerhalb der Kabine kommen an einigen Stellen strömende Massen an Wasser in den Gang. Auch New York kämpfte zuletzt gegen großen Wassermassen.

Die Frau erklärt, dass die Gäste vom Sicherheitsdienst dazu aufgefordert wurden, Videoaufnahmen zu unterlassen. Dennoch schaffte die Frau, das Geschehen heimlich zu filmen – „es war absolut erschreckend“. Sie beschreibt: „Das hat vier Stunden gedauert und niemand kam zu uns und hat mit uns geredet, ich bin so wütend.“ Vergeblich wartet die Passagierin auf eine Rückmeldung des Betreibers: „Ich warte immer noch darauf, dass das Unternehmen uns kontaktiert“. Auch vor Grönland ist es vor kurzem zu einem Kreuzfahrt-Drama gekommen.

„Hat alles zerstört“: Passagiere berichten von Wassermassen im Kreuzfahrtschiff – Rohrbruch wohl die Ursache

In einem zweiten Video ist zu sehen, wie Mitarbeiter des Schiffes mit einer Vielzahl an Kräften versuchen, das Wasser aus dem Gang zu beseitigen und ein weiteres Einströmen zu verhindern. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden, anders als auf einem Kreuzfahrtschiff vor der spanischen Küste, wo 100 Reisende nach einem Sturm verletzt wurden.

Videos kursieren im Netz, wie Wasser in den Gang eines Kreuzfahrtschiffes strömt. © TikTok / dawn7877

Auch andere Passagiere meldeten sich nach dem Vorfall zu Wort, wie der Westen berichtet. Ein Mann erklärt: „Wir hatten beinahe einen halben Meter stehendes Wasser in der Kabine. Es hat alles zerstört“. Der Mann berichtet von dem Schrecken: „Das war unsere erste Kreuzfahrt, unsere Kinder sind traumatisiert und werden nie wieder auf eine andere gehen wollen.“

Gegenüber dem Onlineportal Unilad meldete sich die Reederei mittlerweile zu Wort. Bei dem Wasser handelte es sich demnach nicht etwa um einströmendes Wasser aus dem Meer, sondern um einen Rohrbruch des Schiffes. Zuletzt kam es auch auf einer Aida-Kreuzfahrt zu einem tragischen Vorfall, bei dem ein Crew-Mitglied ins Meer gestürzt sein soll.