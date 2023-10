Krieg in Israel: Zwillingsbabys überleben über 12 Stunden in Unterschlupf – Eltern werden von Hamas getötet

Von: Robin Dittrich

Die Zahl der Toten durch die Angriffe der Hamas in Israel steigt immer weiter. Zwei Kleinkinder überlebten die Angriffe – ihre Eltern jedoch nicht.

Gaza-Stadt – Neben dem Ukraine-Krieg kam der Angriff der Hamas auf Israel so überraschend wie tödlich. Ein junges Ehepaar versteckte deshalb ihre zehn Monate alten Zwillinge vor den Angreifern. 12 Stunden später wurden die Babys lebend gefunden.

Israelische Soldaten finden zehn Monate alte Zwillinge in zerstörtem Haus

Bilder von Itay und Hadar Berdichevsky tauchten in einer Vielzahl in den sozialen Medien auf. Das Ehepaar wurde Opfer eines Angriffs der Hamas auf ihr Haus. Itay und Hadar Berdichevsky sind mittlerweile unter den mehr als 1200 Todesopfern – ihre Zwillinge überlebten hingegen. Was nach einem Wunder klingt, haben die Babys ihren getöteten Eltern zu verdanken. In ihrem einige Kilometer östlich des Gaza-Streifens befindlichen Haus versteckten die Eltern ihre Kinder.

Auf X (ehemals Twitter) meldete sich der Israelische Botschafter in Kolumbien, Gali Dagan, zu dem Vorfall. Wie er schrieb, „waren Itay und Hadar Berdichevsky 30 Jahre alt. Sie versteckten ihre zehn Monate alten Zwillinge in einem Unterschlupf, als die Terroristen in ihr Haus eindrangen.“ Wie Dagan weiter angab, „kämpften Itay und Hadar tapfer gegen die Terroristen, wurden aber brutal ermordet.“ Erst zwölf Stunden später konnten die Babys aus dem Unterschlupf gerettet werden.

Sprecher der israelischen Armee spricht von „Massaker“ im Gaza-Streifen

Der israelische Botschafter in Kolumbien stellte „sich den Horror vor. Zwei verängstigte Eltern tun alles, was sie können, um ihre Kinder zu retten, die jetzt Waisen sind.“ Zuletzt schrieb er in seiner Mittelung: „Gesegnet sei die Erinnerung an diese Helden.“ Wie Beobachter und Experten feststellten, gingen die Terroristen der Hamas von Haus zu Haus und töteten die dort lebenden Zivilisten. Ein großes Blutbad richteten sie auf dem Nova-Festival an, wo sie knapp 260 Feiernde töteten. Auch mehr als 160 israelische Soldaten wurden in den Kämpfen bereits getötet.

Viele Gebäude wurden beim Krieg in Israel bereits zerstört – bislang starben über 1200 Menschen bei den Kämpfen. © Mohammed Talatene/dpa

Erschüttert sind viele Beobachter über die Brutalität, die die Hamas an den Tag legt. „Was dort geschehen ist, ist ein Massaker, bei dem Frauen, Kleinkinder und ältere Menschen brutal im Stil des IS abgeschlachtet wurden“, sagte ein Sprecher der israelischen Armee. Die israelische Grenze konnte die Armee mittlerweile wieder unter Kontrolle bringen. Sicher scheinen die Zivilisten aber noch lange nicht. Die beiden Zwillinge der getöteten Eltern wurden laut Medienberichten von den Sicherheitskräften zu ihrer Großmutter gebracht. (rd mit dpa)