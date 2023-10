Er war im Urlaub in Deutschland: Mann eilt zurück, um an Israel-Front zu dienen – „Fühle mich verpflichtet“

Seit dem Wochenende ist Israel im Krieg mit der Hamas. Die Terroristen überfielen das Land, töteten und verschleppten Zivilisten. Unzählige Reservisten wollen nun an die Front.

Berlin/Tel Aviv – Während am Donnerstag (12. Oktober) die ersten Maschinen der Lufthansa deutsche Staatsbürger aus Israel herausfliegen, macht sich Denis in Berlin auf dem Weg zum Flughafen – um in das Kriegsgebiet zu reisen. Der 33-Jährige ist einer von unzähligen ehemaligen israelischen Soldaten, die nach dem schrecklichen Terrorangriff durch die Hamas zurück in die Heimat eilen, um zu kämpfen.

„Wachten am Samstagmorgen in einem Alptraum auf“: Reservist in Berlin als seine Heimat überfallen wird

In Israel arbeitet Denis als Jurist, der zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs in seiner Heimat Urlaub in Berlin machte. Wie viele junge Israelis hat er vor Jahren den obligatorischen Wehrdienst geleistet, erzählt er der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vor seiner Abreise aus der deutschen Hauptstadt. Seit etwa zehn Jahren sei er Reservist; 300.000 will das Land für eine Gegenoffensive mobilisieren, ließ die israelische Regierung am Montag (9. Oktober), zwei Tage nach dem Hamas-Überfall, verlauten.

Mit seiner Freundin Lital sei er für ein paar Tage nach Berlin gereist. „Wir wachten am Samstagmorgen in einem Alptraum auf“, erzählt der 33-jährige Israeli. Immer wieder erwähnt er im Gespräch, wie zornig ihn die Gewalt macht, die er in Videos in den sozialen Medien sieht. Und wie wütend er darüber ist, dass Menschen weltweit diese Gewalt feiern.

„Ich fühle mich verpflichtet, zurückzukehren“, sagt Denis. Er wolle „auf jede erdenkliche Weise“ helfen. Sein Vater habe ihn angefleht, in Berlin zu bleiben. Seine Freundin Lital weiß, dass sie ihn nicht aufhalten kann. Vom Flughafen in Berlin-Brandenburg BER schickt Denis Videos, er wirkt angespannt. Sein Abflug wird mehrfach verschoben, nachdem sein ursprünglicher Flug mit einer westlichen Fluglinie am Montag (9. Oktober) bereits abgesagt worden war.

Israel mobilisiert Streitkräfte – Reservist eilt auf eigene Faust aus Berlin ins Kriegsgebiet

In seinem Wehrdienst sei der Israeli auf eigenen Wunsch in einer speziellen Einheit der israelischen Armee (IDF) gewesen. „Meine Einheit ist auf Guerilla-Kriegsführung spezialisiert und wir wurden dafür ausgebildet, um an allen israelischen Grenzen – von Norden bis Süden, Westen, Osten, innerhalb und außerhalb – mit allem umgehen zu können“, sagt er. Als Beweis zeigt er seine Urkunde.

Er habe sich bei seinem Kommandanten freiwillig gemeldet. „Ich wusste, dass ich zurückkehren muss, und ich würde das sofort und in der ersten Minute tun, in der ich es kann.“ Die Luftwaffe Israels teilte am Dienstag (10. Oktober) auf X (Twitter) Fotos einer Maschine, die Reservisten der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte IDF aus dem Ausland abgeholt habe. Von wo genau, wie viele rufbereite Soldaten und wann – blieb unklar.

Israelische Realität ist, dass die Mehrheit der Jugendlichen nach der Schule in die Armee geht. Nicht jeder dient in einer Kampfeinheit, wie Denis damals. Die Eurovision-Sängerin Noa Kirel war etwa Teil einer IDF-Band während ihrer Dienstzeit. Junge Erwachsene aus ultraorthodoxen Familien können vom Dienst entbunden werden.

In Zeiten wie dieser zehrt die israelische Armee von der Menge an Menschen, die eingesetzt werden können. Der Berlin-Besucher Denis zumindest gehe freiwillig, sagt er. Ohne zu wissen, wo er in ein paar Tagen sein wird. Sein Plan ist erst einmal, anzukommen. Wo er eingesetzt werde, werde sich noch klären. Angaben darüber, wie viele israelische Reservisten sich derzeit in Deutschland aufhalten, gibt es laut der israelischen Botschaft in Berlin keine.

Israel nach Hamas-Überfall im Krieg – auch Deutsche unter verschleppten Geiseln

Am Samstag (7. Oktober) feuerten die Hamas dutzende Raketen auf Israel ab und drangen in das Land ein. Über tausend Israelis sollen dabei ums Leben gekommen sein, davon mindestens 260 junge Männer und Frauen sowie Jugendliche auf einem Musikfestival im Süden des Landes.

Drohnen-Aufnahmen aus der Luft zeigen das Ausmaß des Massakers, bei dem die Terroristen wohl wahllos um sich geschossen und Besucher in den Gaza-Streifen verschleppt haben. Eine junge Frau überlebte, weil sie sich sieben Stunden unter den Leichen anderer Festivalgäste versteckt hielt. Unter den Entführten sollen nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch Deutsche sein, eine deutsch-israelische Mutter hatte von der Hamas ein Video geschickt bekommen, auf dem sie ihre vermisste Tochter Shani Louk (22) erkannt habe. (dpa/rku)