Krieg, Vulkane, Fluten: Superreiche fliehen vor drohender Apokalypse auf Trauminsel

Von: Daniel Geradtz

Neuseeland gilt als eines der sichersten Länder für den Fall einer Apokalypse. Viele Superreiche investieren bereits in Schutzbunker.

Wellington – Glaubt man den Zahlen der sogenannten Weltuntergangsuhr, dann ist die Menschheit ihrem Ende so nahe wie noch nie. Vor zehn Jahren standen die Zeiger noch bei fünf vor Zwölf. Heute sind es nur noch 90 Sekunden bis zur prognostizierten Apokalypse. Die Zahl der Menschen, die sich auf das Szenario vorbereiten, wird immer größer. Und es sind bei weitem nicht nur solche, denen häufig eine verzerrte Sicht auf die Realität nachgesagt wird. Es sind unter anderem Superreiche wie der Regisseur James Cameron.

Niedrige Einreisehürden für Superreiche in Neuseeland

Viele der wohlhabenden Persönlichkeiten zieht es nach Neuseeland. Das geht aus dem Wealth Migration Report 2023 von Henley & Partners hervor, einem auf Investmentmigration spezialisierten Beratungsunternehmen. Laut den Zahlen sind seit 2009 mehr als 3000 Investoren gemeinsam mit ihren Familien nach Neuseeland ausgewandert. Natürlich bereiten sich nicht alle von ihnen auf das Ende der Welt vor. Für die meisten stellt Neuseeland ein interessantes Businesscase dar.

Möglich ist das mit einem Investmentvisum. Das sieht indirekte Investitionen von 15 Millionen Neuseeländischen Dollar vor, was gut acht Millionen Euro entspricht. Die Gebühr für das Visum beträgt rund 4400 Euro. Für viele erfolgreiche Unternehmer sind diese Summen Peanuts.

Viele Superreiche blicken dem Ende der Welt in Neuseeland entgegen. © XinHua/Guo Lei/dpa

Superreiche zieht es nach Neuseeland aus Angst vor Apokalypse

Warum sollte es einen an das andere Ende der Welt ziehen? Das ist eine berechtigte Frage. Doch für das Auswandern nach Neuseeland gibt es mehrere gute Gründe. Die schöne Landschaft ist es jedenfalls nicht. Die Migranten suchen nach Sicherheit für den Ernstfall.

Das Land pflegt keine engen militärischen Beziehungen zu Verbündeten. Dass es Ziel von Angriffen, bis hin zu einem Atomangriff, wird, gilt unter anderem aus diesem Grund als unwahrscheinlich. Eher würde es dann noch den Nachbarn Australien treffen. Nachbar klingt näher als es ist. Die kürzeste Verbindung beträgt Luftlinie mehr als 1500 Kilometer. Im Falle eines Atomschlags oder einer Apokalypse wäre die Distanz also groß genug.

Neuseeland kann sich autark versorgen

Als wahrscheinlicher werden allerdings Angriffe in der nördlichen Hemisphäre eingeschätzt. Die Anzahl der einsatzbereiten Atomwaffen hat laut Schätzungen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri zwischen 2022 und 2023 um 86 auf 9576 zugenommen.

Die wissenschaftliche Zeitschrift Risk Analysis hat im Februar 2023 die weltweite Risikolage bewertet. In der Untersuchung wird Neuseeland zu den Ländern gezählt, die sich im Falle eines nuklearen Winters selbst mit Lebensmitteln versorgen könnten. Als nuklearer Winter wird eine Verdunklung und Abkühlung der Erdatmosphäre im Zuge vieler Kernwaffenexplosionen bezeichnet.

Viele US-Manager haben bereits Bunker in Neuseeland

Dass es einige mit ihrer Auswanderung nach Neuseeland ernst meinen, bestätigte Reid Hoffmann, Mitbegründer von LinkedIn bereits 2017 in einem Bericht von The New Yorker. Seiner Meinung nach haben mehr als 50 Prozent der Milliardäre aus dem Silicon Valley einen Bunker in Neuseeland, in dem sie im Ernstfall Sicherheit finden. Zu ihnen gehört auch Paypal-Gründer und Trump-Unterstützer Peter Thiel. Er soll sein Haus mit einem Schutzraum ausgerüstet haben.

Auch vor Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüchen und Überschwemmungen bieten Bunker einen Unterschlupf. In ihnen können sich Personen vollständig von der Umwelt abschotten. Bereits im Februar 2023 griff Jan Böhmermann das Thema in der Sendung ZDF Magazin Royale auf.