Lieblings-Urlaubsregion vieler Deutscher getroffen – Riesen-Wellen und Alarmstufe Rot in Kroatien

Kroatien wird derzeit von orkanartigen Böen und heftigen Wellen heimgesucht. Auch eine beliebte Urlaubsregion ist betroffen.

Pula – Millionen Touristen zieht es jedes Jahr nach Kroatien, besonders in die bei Deutschen beliebte Urlaubsregion Istrien. 29,5 Millionen Übernachtungen verzeichnete dort das Tourismusministerium im vergangenen Jahr. Derzeit wird es hier, aber auch in anderen Regionen des Landes besonders stürmisch.

Riesige Wellen peitschen gegen Kroatiens Küste: Video zeigt Naturschauspiel

Bereits am Samstag (2. Dezember) herrschte für die Westküste Istriens Alarmstufe Orange – die zweithöchste Warnstufe in Kroatien. Wie das kroatische Portal morski.hr berichtete, bildeten sich vor allem entlang der Promenade Lungomare in Pula riesige Wellen. Die Küstenstadt ist besonders für ihre unzähligen Strände bekannt und liegt an Spitze der kroatischen Halbinsel Istrien.

Videos in den sozialen Medien zeigten, wie die Wassermassen gegen die Küsten peitschten und sogar stellenweise die Straße überschwemmten. Das lockte einige Schaulustige an, die das Naturschauspiel filmten. Ganz ungefährlich dürfte das allerdings nicht gewesen sein.

Kroatien ruft Alarmstufe Rot aus: Warnung vor Sturmflut und Orkanböen

Inzwischen hat sich die Wetter-Lage hier beruhigt. Der staatliche Wetterdienst DHMZ meldete für Istrien am Sonntag (3. Dezember) nur noch Warnstufe Gelb. Dennoch werden weiterhin gefährliche Windgeschwindigkeiten erwartet, die vor allem für kleinere Schiffe heftige Wellen erzeugen könnten. Erst zum Abend soll das Wetter wieder aufklaren.

Am Velebit-Kanal gilt dagegen größere Alarmbereitschaft. Der Wetterdienst hatte hier die höchste Warnstufe (Alarmstufe Rot) ausgesprochen. Es könnte sich womöglich eine starke Sturmflut entwickeln. Zuletzt erlebte der Norden Deutschlands Ende Oktober eine Jahrhundertflut.

Zudem werden in Kroatien Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde erwartet. Am Fuße des Gebirgszuges Velebit sind auch orkanartige Böen möglich. In Deutschland wird bei Windgeschwindigkeit von 105 bis 119 Kilometer pro Stunde von orkanartigen Böen gesprochen, informierte der Deutsche Wetterdienst (DWD). Treten Winde mit mehr als 120 Kilometern pro Stunde auf, werden diese Orkanböen genannt.

Wetterdienst warnt vor Reisen in betroffene Regionen in Kroatien: „Seien Sie auf hohe Wellen vorbereitet“

Der kroatische Wetterdienst warnte vor Reisen in betroffene Regionen und riet Anwohnern sowie Urlaubern, sich von gefährdeten Küstengebieten fernzuhalten. Angesichts dessen könnten einige Fähren vorübergehend den Betrieb einstellen. Dagegen gilt für die Kvarner-Bucht an der oberen Adria Alarmstufe Orange. Starke Winde können Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometer pro Stunde erreichen. „Seien Sie auf stürmische und stark stürmische Windgeschwindigkeiten in Verbindung mit hohen Wellen vorbereitet“, hieß es.

Ab Montag (4. Dezember) ist dann Besserung in Sicht. Laut örtlichem Wetterdienst wird es lediglich in den Morgenstunden am Velebit-Kanal, der Kvarner-Bucht und in Dalmatien stürmisch. Windgeschwindigkeiten von bis 85 Kilometer pro Stunde sind möglich. Es wird Warnstufe Gelb erwartet. Während es in Kroatien vorerst stürmisch bleibt, herrscht in Deutschland absolutes Schnee-Chaos. Tausende Haushalte in Bayern waren ohne Strom. (kas)