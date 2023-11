Rätselhafte Durchfall-Welle in Großbritannien: Krankheitserreger im Trinkwasser vermutet

Von: Momir Takac

In Großbritannien hat es einen sprunghaften Anstieg von Durchfall-Erkrankungen gegeben. Warum sich ausgerechnet jetzt die Erkrankungen häufen, wirft Fragen auf.

München – In Großbritannien haben sich zuletzt Fälle von schweren Magen-Darm-Erkrankungen unerwartet gehäuft. Seit Mitte August beobachten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im gesamten Königreich einen ungewöhnlichen Anstieg von Infektionen mit Kryptosporidiose-Erregern, die schweren Durchfall verursachen.

Die Fachleute veröffentlichten ihre Untersuchungsergebnisse in der Infektionskrankheiten-Fachzeitschrift Eurosurveillance und beschreiben den landesweiten Anstieg als „beispiellos und anhaltend“. Von Mitte August bis Anfang Oktober gab es in Großbritannien 2411 im Labor bestätigte Fälle, davon 2032 in England, 163 in Wales, 127 in Schottland und 89 in Nordirland.

Kryptosporidiose: Durchfall-Erkrankungen in Großbritannien steigen sprungartig an

Normalerweise rechnet man mit etwas mehr als 100 Fällen pro Monat in dieser Zeit. Die Schätzung beruht auf der Infektionslage der vergangenen Jahre. Doch in diesem Jahr gab es teils fast fünfmal so viele Fälle als sonst üblich. Ende September etwa sind fast 500 Kryptosporidiose-Infektionen gemeldet worden. Es wird von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen. Die Daten basieren auf routinemäßiger Überwachung, denn Kryptosporidiose-Fälle sind wie auch in Deutschland in Großbritannien meldepflichtig. Anfang des Jahres gab es in Deutschland einen steilen Anstieg von Streptokokken-Infektionen.

Ein Mann laboriert an Bauchkrämpfen. © IMAGO / Zoonar II

Kryptosporidiose wird laut dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten durch den Darmparasiten Cryptosporidium verursacht. Von ihm gibt es vor allem zwei Arten, für den Befall von Menschen ist hauptsächlich Cryptosporidium hominis verantwortlich.

Darmparasit wird hauptsächlich durch Wasser übertragen – Infektion kann bis zu zwei Wochen dauern

Mit dem Darmparasiten steckt man sich laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) durch kontaminiertes Wasser, etwa Trinkwasser oder Badewasser, an. „Aber auch Übertragungen von Mensch zu Mensch, Tier zu Mensch oder Infektionen durch kontaminierte Lebensmittel sind möglich“, heißt es weiter auf der RKI-Seite.

Die Infektion äußert sich laut RKI hauptsächlich durch wässrigen Durchfall, der „teilweise mit großen Flüssigkeitsverlusten einhergehen“ kann. Begleitsymptome können Bauchschmerzen, Übelkeit, Fieber und/oder Gewichtsverlust sein. Eine spezifische Therapie gibt es nicht. Wenn nötig, behandeln Ärzte mit Flüssigkeits- und Elektrolytersatz. Wer betroffen ist, sollte viel trinken. Infektionen dauern ein bis zwei Wochen.

Anstieg von Durchfall-Erkrankung in Großbritannien aus wissenschaftlicher Sicht nicht erklärbar

Warum in Großbritannien die Fallzahlen in diesem Jahr im Herbst so drastisch ansteigen, wissen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht genau. Dass es zum Ende des Sommers zu einem moderaten Anstieg von Kryptosporidiose-Fällen kommt, sei nicht ungewöhnlich, da viele Menschen Urlaub haben und von Reisen zurückkehren. Einen lokalen Ausbruch halten sie für unwahrscheinlich, da die Fälle in den meisten Teilen des Vereinigten Königreichs zunahmen.

„Unsere ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass Schwimmen (entweder im Vereinigten Königreich oder im Ausland), einschließlich der Nutzung von Schwimmbädern, und Auslandsreisen zu verschiedenen Zielen der aktuelle Anstieg zugrunde liegen könnte“, heißt es in der Studie abschließend.

„Zum jetzigen Zeitpunkt kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass andere Quellen, beispielsweise kontaminierte Lebensmittel, zur Überschreitung beitragen.“ Durchfall hatten auch Menschen in 16 Ländern Europas. Sie hatten mit Salmonellen kontaminiertes Hühnerfleisch verzehrt. (mt)