Japanische Forscher vermuten erdähnlichen Planeten am Rande unseres Sonnensystems

Neunter Planet im Sonnensystem?

Von Tanja Banner

Wie viele Planeten gibt es in unserem Sonnensystem? Ein Forschungsteam glaubt an einen neunten Planeten – der allerdings erst noch entdeckt werden muss.

Tokio/Osaka – Seit Pluto im August 2006 seinen Status als Planet aberkannt bekam, gibt es in unserem Sonnensystem nur noch acht offizielle Planeten. Doch seit vielen Jahren vermutet die Astronomie, dass es einen neunten Planeten weit draußen im Sonnensystem geben könnte. Die Suche nach dem sogenannten „Planet 9“ wird seit einigen Jahren geführt, doch bisher konnte der vermeintliche Planet nicht entdeckt werden. Nun hat ein Forschungsteam aus Japan erneut die Existenz eines neunten Planeten im Sonnensystem ins Spiel gebracht.

Auf die Idee, dass ein noch unentdeckter Planet im Sonnensystem existieren könnte, kommt die Forschung immer wieder, weil sich so das seltsame Verhalten mancher Himmelskörper am Rande des Sonnensystems besser erklären lassen würde. Diesen Ansatz hat auch das Forschungsteam aus Japan gewählt. Patryk Sofia Lykawka (Kindai-Universität in Osaka) und Takashi Ito (National Astronomical Observatory of Japan in Tokio) schauten sich die Umlaufbahnen einiger trans-neptunischer Objekte (TNO) an, die die Sonne außerhalb der Umlaufbahn des Planeten Neptun umkreisen.

Transneptunische Objekte und Kuipergürtelobjekte Transneptunische Objekte (TNO) sind Himmelskörper, die die Sonne außerhalb der Neptun-Umlaufbahn umkreisen. Prominentester Vertreter ist der Zwergplanet Pluto und auch Zwergplaneten wie Makemake oder Quaoar zählen dazu. Viele TNOs befinden sich im sogenannten Kuipergürtel, einer bestimmten Region im Sonnensystem außerhalb der Neptunbahn, in der sich unzählige Objekte, die sogenannten Kuipergürtelobjekte (KBO) befinden.

Gibt es einen erdähnlichen Planeten am Rande des Sonnensystems?

„Die Bahnen von transneptunischen Objekten können auf die Existenz eines unentdeckten Planeten im äußeren Sonnensystem hinweisen“, schreiben Lykawka und Ito in einer Studie, die im Fachmagazin The Astronomical Journal veröffentlicht wurde. „Wir sagen die Existenz eines erdähnlichen Planeten und mehrerer TNOs auf eigenartigen Bahnen im äußeren Sonnensystem voraus, die als beobachtbare Signaturen für die Störungen des mutmaßlichen Planeten dienen können“, schreiben die beiden Forscher weiter.

Die Umlaufbahnen transneptunischer Objekte könnten die Existenz eines bisher unbekannten Planeten im äußeren Sonnensystems verraten, heißt es in der Studie weiter. „Diese Körper aus Stein und Eis sind die Überreste der Planetenformation im äußeren Sonnensytem“, so Lykawka und Ito. Die beiden Forscher nennen ihren hypothetischen Planeten „Kuiper Belt Planet“ (KBP) und grenzen ihn deutlich vom bereits vorgeschlagenen „Planet 9“ ab. Demnach ist der neu vorgeschlagene Planet nur etwas größer als die Erde und damit erdähnlich, während „Planet 9“ die zehnfache Masse der Erde haben soll.

Hypothetischer Planet 9 Hypothetischer Kuiper Belt Planet Masse: 10x die Masse der Erde Größe: 1,5 bis 3x größer als die Erde Entfernung: 90 Mrd. Kilometer Entfernung: 37-46 Mrd. Kilometer Aufenthaltsort: Außerhalb des Kuipergürtels Aufenthaltsort: Innerhalb des Kuipergürtels

Wie der Name sagt, soll sich der „Kuiper Belt Planet“ im Kuipergürtel n einer Entfernung von 37 bis 46 Milliarden Kilometern zur Sonne aufhalten. Der theoretische „Planet 9“ soll den Berechnungen zufolge viel weiter draußen, weit jenseits des Kuipergürtels seine Bahnen ziehen.

Bisher wurde der hypothetische neunte Planet noch nicht entdeckt

„Es ist plausibel, dass ein ursprünglicher planetarer Körper im fernen Kuipergürtel überleben könnte, da viele solcher Körper im frühen Sonnensystem existierten“, schreiben die Forscher in ihrer Studie. Doch bisher hat noch niemand den neuen hypothetischen Planeten entdecken können. Genau wie der vorgeschlagene „Planet 9“ versteckt sich der „Kuiper Belt Planet“ entweder sehr gut in den weit entfernten und dunklen Bereichen des Sonnensystems – oder er existiert möglicherweise gar nicht. Die Suche nach beiden hypothetischen Planeten dürfte jedenfalls weitergehen. (tab)