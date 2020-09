Kurioses Blitzerfoto sorgt für Aufregung: Hat dieser Australier am Steuer etwa ...?

Es scheint an Dreistigkeit nicht zu überbieten: Ein übermütiger Autofahrer aus Sydney soll während der Fahrt etwas geschnupft haben. Währenddessen übernahm seine Beifahrerin das Lenkrad. Zu ihrem Pech wurden die beiden geblitzt.

Sydney (Australien) – Ein 21-jähriger Australier aus Sydney wird sich für sein Fehlverhalten hinter dem Lenkrad bald vor Gericht verantworten müssen. Auf Grundlage eines brisanten Fotos einer Geschwindigkeitsmessung wird er verdächtigt, Kokain von seinem Mobiltelefon gezogen zu haben, während seine Mitfahrerin das Lenkrad übernahm.

Mitte Oktober muss der junge Autofahrer vor dem lokalen Amtsgericht von Blacktown erscheinen. Teuer werden die Gefährdung seiner Mitmenschen im Straßenverkehr und sein verantwortungsloses Verhalten für ihn auf jeden Fall: In einem ersten Schritt erhielt er Anzeigen wegen Fahrens ohne ordnungsgemäße Kontrolle über sein Fahrzeug, fahrlässigem Verhalten im Straßenverkehr sowie der unerlaubten Benutzung eines Mobiltelefons am Steuer.