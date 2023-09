Kurt Krömer wehrt sich mit einem „dicken Kuss“ gegen Bodyshaming

Von: Felicitas Breschendorf

Der Komiker wird auf Instagram wegen seines Gewichts beleidigt. An „alle, denen ich zu dick bin“ hat er eine klare Message.

Bis auf so manches Urlaubsfoto, postet Kurt Krömer auf Instagram eigentlich nicht viel. Wenn, dann erhält er jedoch eine Menge Kommentare, und zwar nicht immer positive. Ein Foto, das er am 18. August, hochlud, zeigt ihn mit einer Blume vor einem Regal mit Pflanzendünger. Anhand der Schrift auf den Flaschen vermuten manche User, er befinde sich in Tunesien. Am Aussehen von Krömer ist nichts ungewöhnlich.

„Du musst mehr essen, du siehst so mager aus“, heißt es in den Kommentaren

Viele freuen sich, dass der Komiker auf dem Foto glücklich aussieht. „Diese Zufriedenheit, die der Kurti ausstrahlt“, kommentiert ein User etwa. „Süßes Krömchen mit nem Blömchen“, eine andere. Sein Podcast „Feelings“, der den Deutschen Podcast Preis gewann, verschafft ihm viel Lob.



Doch dazwischen befinden sich immer wieder gemeine Kommentare, die sich auf das Gewicht von Krömer beziehen. „Ich würde sagen ca 25kg mehr“, glaubt ein User im Vergleich zu früheren Fotos feststellen zu müssen. In einem Kommentar heißt es zynisch: „Du musst mehr essen, du siehst so mager aus.“ Oder ganz ohne Umschreibung, einfach: „Fetti“.



Bodyshaming wie dieses ist der Unterhaltungsbranche keine Seltenheit. Der bekannte RTL-Moderator Günther Jauch kam im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen, weil er sich über das Gewicht eines Kandidaten lustig machte. Bei Krömer ist der Künstler selbst Zielscheibe, die Kränkungen kommen direkt von seinen Followern.

Eine Instagram-Userin findet die Beleidigungen gegen Krömer „zum Kotzen“

Einer seiner Fans namens @wonderwibo stößt der Umgang mit Krömer negativ auf und sie verteidigt ihn unter dem Instagram-Foto. „Es ist zum Kotzen, wie viele Menschen immer noch meinen, es wäre voll [...] normal und voll nicht übergriffig, das Gewicht einer anderen Person zu thematisieren, die man auch noch nicht mal kennt. Was stimmt mit euch nicht? Es geht niemanden etwas an. Gewicht ist SO ein sensibles Thema, das weiß doch jeder Dulli.“



In einem späteren Post reagiert Krömer selbst auf die Beleidigungen. Auf dem Foto sieht man ihn in einem Bett liegen, auf dem Lacken ein Frühstückstablett. Krömer beißt genüsslich in ein Brötchen und setzt damit ein klares Zeichen. Er schreibt: „Für alle, denen ich zu dick bin: Leckt mich an meinem fetten Arsch!“ Und endet ironisch mit „Dicken Kuss, Kurti“. Er ist damit einer von wenigen männlichen Promis, die Bodyshaming öffentlich kritisieren. Die Kommentare unter dem Post sind deaktiviert.

Die Plattform Instagram hat ein Problem mit Hass-Nachrichten, die besonders Menschen erreichen, die in der Öffentlichkeit stehen. Der Reality-Star Mike Cees zum Beispiel kritisierte nach ähnlichen Anfeindungen, dass er das Mobbing auf Social Media nicht mehr aushielt.

