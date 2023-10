Kurt Krömer bringt den Dad-Look der 70er-Jahre zurück

Von: Jana Stäbener

Teilen

Der Komiker verhält sich auf Instagram wie ein wahrer Fashion-Influencer. Aber was hat es mit der „Kurthose“ auf sich?

Der Komiker Kurt Krömer scheint auf den neuen Herbsttrend des Jahres aufgesprungen zu sein. Am 25. Oktober 2023 postet er auf Instagram ein Bild, das ihn in einer dunkelgrauen Cordhose zeigt. „Cord Crömer has left the building“ (deutsch: Cord Crömer hat das Gebäude verlassen) schreibt der 48-Jährige dazu.

Künstlername Kurt Krömer Bürgerlicher Name Alexander Bojcan Geburtsdatum 20. November 1974 Geburts-/ Wohnort Berlin Beruf Komiker, Schauspieler und Autor Größe 1,94 Meter Bücher Ein Ausflug nach wohin eigentlich keiner will: Zu Besuch in Afghanistan (2013), Du darfst nicht alles glauben, was du denkst (2022) Podcast Feelings (Spotify) TV-Formate (Auswahl) Die Kurt Krömer Show, Chez Krömer, LOL: Last One Laughing

Abonnier‘ unseren Kanal: Das Beste von BuzzFeed Deutschland gibt es jetzt auch auf WhatsApp.

Der Komiker Kurt Krömer gibt sich auf Instagram als Fashion-Influencer. Seine Fans feiern das. © Instagram @kurt_kroemer_berlin, Future Image/IMAGO, Collage

Kurt Krömer trägt mit Cordhose den Dad-Look der 70er-Jahre

Cord ist wieder in: Mehrere Fashion-Magazine rufen Hosen aus dem den weichen Stoff zum neuen It-Piece für die kommenden kalten Monate aus. InStyle geht sogar so weit, Cordhosen diesen Winter als „stärkste Stil-Konkurrenz von Jeans“ zu bezeichnen. Das Gute an Cordhosen: Sie sind nicht nur schön warm, sondern auch meistens bequem.



Im Winter 2023 kommen Cordhosen in gedeckten Farben wie Grau (so wie Krömers Cordhose), Schwarz oder Navy daher. Bordeaux, Curry oder Haselnussbraun sind laut InStyle eine gute Wahl für den Herbst. Creme sei eine moderne Option, vor allem wenn man dazu Nuancen aus derselben Farbfamilie (Weiß, Beige, Taupe) kombiniere.



Der Dad-Look der 70er Jahre ist also zurück und Krömer, der in der 49. Podcast-Folge mit Bjarne Mädel über Instagram lästert, trägt ihn mit Selbstbewusstsein. Seine Fans reagieren mit Begeisterung auf seinen Instagram-Post (siehe unten).

Mehr lesen: Kurt Krömer postet Selfie bei Berliner Stadtmission – „Kohle is angekommen“

Die Cordhose ist eine „absolute Kurthose“

„Cordhosen sind einfach nur Hammer“, schreibt eine Person. Sein Wortwitz veranlasst andere, es ihm gleichzutun: „Warum Cord on grey und nicht Cord on bleu?“, fragt ein weiterer Fan. Eine andere Userin applaudiert ihm mit Emojis: „Absolute Kurthose“, schreibt sie.



„Du kannst einfach alles tragen“, schwärmt eine dritte. Die Fans von Krömer, der sich auch als Neo-Clown bezeichnet, feieren den Look des „Stylers“ mit der Cordhose, dem grauen Koffer und den Nike-Schuhen als lässig – und sogar als „sexy“. Sie posten Herzen und Flammen. „Uhhh hot“, kommentiert eine weitere Person, die Kurt Krömer heiß findet – von „innen und außen“.

Mehr zum Komiker: Wie Kurt Krömer und Samira El Ouassil die AfD bekämpfen wollen