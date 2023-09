6 lustige Momente aus Krömers „Late Night Show“, an die wir uns gerne zurückerinnern

Von: Felicitas Breschendorf

Teilen

Verkleidet als Hühnchen, bringt der Komiker auch dich zum Lachen. © Kurt Krömer YouTube Screenshot/ Collage BuzzFeed News Deutschland

Ehemals „Die Internationale Show“ genannt, erreicht die Sendung auf YouTube noch immer Millionen. Der Komiker probiert darin die kuriosesten Dinge aus.

Die meisten kennen Kurt Krömer wahrscheinlich von seiner Show „Chez Krömer“. Oder von seinem Podcast „Feelings“, der den Deutschen Podcast Preis gewann. Lange davor moderierte er im rbb „Krömer – Die Internationale Show“, die später leicht abgewandelt und in „Late Night Show“ umbenannt wurde. Einzelne Videoclips daraus erreichen auf YouTube bis heute Millionen Aufrufe.

Künstlername Kurt Krömer Bürgerlicher Name Alexander Bojcan Geburtsdatum 20. November 1974 Beruf Komiker, Schauspieler und Autor Aktuelle Shows Podcast Feelings, Last One Laughing (LOL) Buch Du darfst nicht alles glauben, was du denkst – Kiwi Verlag Wohnort Berlin Kreuzberg Größe 1,94 Meter Geburtsort Berlin Neukölln

Nach der „Late Night Show“ will er sich vom Fernsehen verabschieden – klappt nicht so gut

„Die internationale Show“ lief von 2007 bis 2011, die „Late Night Show“ von 2012 bis 2014. Der Komiker war zu der Zeit in seinen 30ern. Schon damals hatte er seinen einzigartigen Berliner Humor, mit dem Krömer seine Fans begeistert.



Nach dem Ende der „Late Night Show“ gab er bekannt, dass er sich aus dem Fernsehen zurückziehen wolle und sich auf sein Bühnenprogramm konzentrieren. Richtig durchgezogen hat er das nicht, weil er schon fünf Jahre später mit „Chez Krömer“ startete. Erst seitdem er 2022 auch damit aufhörte, sieht man ihn höchstens bei „Laughing out Loud“ (LOL) im TV.

Kurt Krömer im Zirkus oder im Miniaturmuseum

In seiner „Late Night Show“ probierte Krömer kuriose Dinge aus. Zum Beispiel schaute er sich Züge im Miniaturmuseum an, verbrachte einen Tag im Zirkus oder lernte, Bier zu brauen.



Ähnlich wie bei „Chez Krömer“, lud er auch prominente Gäste ein. Nur, saß er mit ihnen nicht in einem Studio, das einem Verhörraum ähnelte. Die Möbel, auf denen er mit seinen Gästen saß, sollten stattdessen an eine Wohnung erinnern. Und zwar nicht irgendeine, sondern eine alte, heruntergekommene in Berlin-Neukölln. Ein Symbol für seine Herkunft, denn Krömer wuchs zeitweise in dem Bezirk auf und sieht sich bis heute als Arbeiterkind.



Bekannte Gäste waren zum Beispiel:

Olli Schulz

Peter Zwegat

Carolin Kebekus

Helge Schneider

Sido

Motsi Mabuse

Cem Özdemir

Serdar Sormucu

Über welchen Moment aus seinen früheren Shows kannst du am meisten lachen?

Vielleicht hast du Chez-Krömer-Folgen, in denen die Show richtig eskalierte, genug durchgesuchtet. Dann bietet die „Internationale Show“/ „Late Night Show“ neues Material, um dich zu erinnern oder neu an dem Komiker zu erfreuen.



Hier sind sechs lustige Momente aus der Talkshow:

1. Dieses Interview mit Krömer als Hühnchen:

2. Der erschrockene Blick erinnert uns daran, dass es auf dem Berliner Immobilienmarkt bereits 2007 nicht so einfach war:

3. Sein Kuscheltier Mausebär fühlt sich nicht gut und muss zur Puppen-Tierärztin:

4. Krömer kommen die Tränen, als er mit seinen Kindheitsidolen Ernie und Bert spricht:

Die Sesamstraße ist heute diverser, als früher, wie unsere Foto-Strecke zeigt.

5. In einem Straßenbahnsimulator der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) fühlt er sich wie der beste (oder zumindest witzigste) Bahnfahrer Berlins:

6. Am süßesten sieht Krömer aber immer noch beim Ballett-Tanzen aus:

Bist du ein wahrer Krömer-Fan? Dann beweise es in diesem Quiz.