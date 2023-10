„Will nicht beim Verdrängen helfen“: Kurt Krömer erklärt, wie er sich politisch äußert

Von: Felicitas Breschendorf

Teilen

Kurt Krömer im Rahmen auf der Bühne des Literaturfestivals Lit.Cologne 2022. © Rolf Vennenbernd/ dpa

Der Komiker spricht gerne über seine Depression und Alkoholismus. Aber wie geht er mit Themen um, die weniger persönlich sind? Zum Beispiel mit dem Aufstieg der Rechten?

Wer den Komiker Kurt Krömer verfolgt, weiß, dass er gesellschaftlich relevante Themen anspricht. Krömer spricht zum Beispiel offen über seine Depression. Doch wie entscheidet er eigentlich, worüber er spricht und worüber nicht? Darüber unterhält er sich mit dem Schauspieler Frederik Lau in der aktuellen Folge seines Podcasts „Feelings“.

Kurt Krömer spricht am liebsten über persönliche Themen

„Über Depression rede ich halt wegen dem Buch, was ich geschrieben habe“, sagt der Komiker. Er meint damit seinen autobiografischen Bestseller „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“. Krömer erzählt darin unter anderem von seiner Therapie, die ihm geholfen hat, mit seiner Depression umzugehen.



Es sind Themen, die ihn selbst betreffen, über die er gerne zu sprechen scheint. Deshalb ist vermutlich auch „Alkoholismus ein Thema“, wie er auch im Podcast erwähnt. Denn der Komiker war lange selbst süchtig. In seinem Buch legte Krömer unter anderem offen, dass ihn seine Alkoholsucht impotent machte.

Der Komiker will „ab und zu die Fresse aufmachen, wenn die Rechten stark werden“

Eine Sache ist Krömer, fernab von persönlichen Themen, wichtig: „Ab und zu die Fresse aufmachen, wenn die Rechten zu stark werden.“ Im Hinblick auf den Aufstieg der AfD in Umfragen und jüngsten Landtagswahlen, wäre es erneut an der Zeit. Oft ist nicht klar, ob den Menschen bewusst ist, welche Folgen die Wahl der AfD haben kann. Da hilft nur, sie daran zu erinnern. Das passt zu Krömers Motto „Ich will den Leuten nicht beim Verdrängen helfen“.



Über andere politische Themen möchte sich der Komiker öffentlich jedoch nicht äußern. „Dann geht bei mir [...] der Sack zu, dass ich so denke: Und jetzt reicht es.“ Den Grund erklärt er seinem Schauspieler-Gast: „Wir sind halt Künstler. Sich in eine öffentliche Diskussion einzumischen, das ist für mich keine Kunst mehr.“



Er wolle sich nicht mit Lau hinsetzen und „über die großen politischen Themen unterhalten“. Über viele Themen habe er außerdem zu wenig Ahnung, könne da nur anderen Personen zustimmen. Als Komiker sieht er seine Aufgabe woanders. „Jetzt in der Zeit, wo alles beschissen ist, [...] denke ich mir, Ich bin Komiker: Warum bringe ich die Leute nicht zum Lachen?“ Womöglich bezieht sich Krömer hier auch auf den Krieg in Israel.

Krömer: „Man sagt, was man denkt und dann regen sich Leute darüber auf“

Wie sein Podcastname „Feelings“ schon andeutet, spricht er lieber über seine Gefühle. „Ich stehe da öffentlich zu, dass ich weine, wenn was traurig ist“, sagte Krömer in einer Folge. Wer sich öffentlich äußert, der muss auch mit Kritik rechnen. Besonders auf Social Media gibt es oft auch unfaire Kommentare.



„Ich hab mich damit abgefunden, dass man sagt, was man denkt und fühlt und dann regen sich da Leute darüber auf“, sagt Krömer zu Lau. Man müsse damit klarkommen, „dass 100 Leute es toll finden und zwei Leute scheiße“. Es sei wichtig, sich gerade auf diese beiden nicht zu konzentrieren. Einmal machte er Hatern aber doch eine Ansage: Auf Instagram wehrte sich Krömer gegen Bodyshaming.