Wie Kurt Krömer und Samira El Ouassil die AfD bekämpfen wollen

Von: Giorgia Grimaldi

Wie sollen wir als Gesellschaft mit Populismus umgehen? Auf diese schwierige Frage versuchen Krömer und El Ouassil eine Antwort zu finden.

In Folge 48 des Podcasts „Feelings“ spricht Host Kurt Krömer mit Samira El Ouassil. Viele kennen sie als Kolumnistin des Spiegels und von Übermedien, als Podcasterin, Autorin des Bestsellers „Erzählende Affen“ oder als Schauspielerin in „Sturm der Liebe“. Damit haben die beiden auf den ersten Blick viel gemeinsam. In einer früheren Folge teilte Krömer bereits Insides aus seinem Leben als Schauspieler. Zuletzt zu sehen war er im Film „Trauzeugen“, auf den die Fans gemischt reagierten.

Kurt Krömer und Samira El Ouassil im Podcast „Feelings“ © Fotostand/Future Image/Imago

Zu Beginn reden sie über Berufsbezeichnungen, Anarchie und warum sich Krömer selbst als „Neo-Clown“ bezeichnet. Was der Komiker allerdings nicht wusste: El Ouassil war Kandidatin für das Kanzleramt. Fast. Der Bundeswahlausschuss ließ die Satirepartei „Die Partei“ zwar nicht zur Bundestagswahl zu, das hielt sie aber nicht davon ab. 2009 stellte sich El Ouassil, damals noch Studentin, als Kanzlerkandidatin vor. Diese Anekdote führt Krömer und El Ouassil zur Politik.

Krömer hat das Gefühl, dass „es irgendwann Peng macht“

So fragt Krömer El Ouassil, was sie denn angesichts des Erfolges von Trump getan hätte, wäre sie zu diesem Zeitpunkt die deutsche Kanzlerin gewesen. Darauf entgegnet El Ouassil: „Nicht einmal echte Politiker:innen wussten, wie mit dieser Situation umzugehen war.“ Krömer zieht eine Paralle zu heute: „Keiner hat‘s geglaubt und trotzdem ist er es dann geworden. Heute zum Beispiel: Thüringen, 30 Prozent AfD. Alle sitzen da. Entweder machen sie gar nichts oder sagen halt ‚naja, ne, das geht ja nicht.‘“ Krömer will wissen, ob sie nicht auch das Gefühl habe, dass „es irgendwann Peng macht“ und der „Trump-Effekt einsetzt“.

Bei jungen Wähler:innen lag die AfD bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern auf dem zweiten und dritten Platz. Ein Politikexperte erklärt, warum. © Westend61/IMAGO, Collage AfD Logo

Warum wir Populisten glauben sollten, erklärt El Ouassil im Krömer-Podcast

El Ouassil relativiert diese Aussage und sieht die Verantwortung auch bei der Bevölkerung: Man dürfe Populisten und Autokraten glauben, wenn sie populistische Aussagen machen. „Ich glaube davon sind wir noch weit entfernt, weil wir immer noch sagen ‚das hat er doch anders gemeint, da war ein Subtext, er wurde falsche verstanden, er ist natürlich so und so, er würde das nie machen‘. Und dann macht er's doch. Und dann sind alle überrascht.“



El Ouassil kritisiert, wie wir uns damit beschäftigen zu entschlüsseln, was populistische Parteien oder Politiker kommunizieren, sowohl in Deutschland als auch in den USA. „Stöckchen hinhalten, alle darüber springen lassen und dann zurückziehen und sagen: ‚Das haben natürlich alle falsch verstanden“, dieses „Spiel“ beherrsche sowohl die AfD als auch Trump in Perfektion, sagt die Kolumnistin. Dieses Spiel mitzuspielen, sei aber „kein guter Umgang mit extremistischen Positionen in der Politik“. Deswegen appelliert sie: Anstatt Zeit damit zu verschwenden zu debattieren, was gesagt wurde und wie etwas gemeint war, solle man einfach glauben, was gesagt wird und sich „zum gesprochenen Wort“ verhalten.

„Oder bin ich zu naiv?“, fragt Krömer

El Ouassil eklärt, wie paradox sie die Haltung zur AfD und die Berichterstattung über die Partei findet. „Wie tolerant und demokratisch willst du mit Menschen umgehen, die an der Zersetzung der Demokratie interessiert sind. Und bist du Teil dieser Zersetzung, wenn du so tolerant bist, dass du diese Menschen in deine Sendung einlädst?“ Krömer präsentiert der Kolumnistin daraufhin seine Idee, wie wir mit der AfD in Zukunft umgehen können.



„Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt: Die AfD ist scheiße, komm, verpisst euch, ich will euch nicht sehen [...] jetzt bin ich der Meinung, dass wir aufklären müssen.“ Er will AfD-Politikerinnen und -Politiker als „Lügner“ entlarven, in dem man sie zu Themen befragt, zu denen sie sich nicht freiwillig äußern würden, weil sie keine Lösungen hätten, beispielsweise Wohnraum, Digitalisierung oder Rente. So hätte man die Partei stets im Blick und könnte sie damit konfrontieren. „Oder bin ich zu naiv?“, fragt Krömer.

„Got‘cha Journalism“ funktioniert nicht bei der AfD, sagt El Ouassil im Krömer Podcast

El Ouassil „liebt diese Vision“, allerdings denkt sie: „Die Menschen, die die AfD wählen, machen das trotz der Lügen.“ Sie denkt, dass das „Programm“ der AfD, das nur aus einem „großem Nein“ bestehen würde, der springende Punkt sei. So würde jeder abgeholt werden, der gerade mit irgendetwas unzufrieden ist, zum Beispiel mit seiner Rente.



„Got‘cha Journalism“, also, dass man jemanden beim Lügen ertappt, würde da nicht helfen. Im Gegenteil, manche würden große Lügen seitens der Politik als Anti-Establishment-Geste sehen. „Sie finden es nicht so schlimm, wie wir es gerne hätten. Ich glaube, das ist das Grundproblem. Die Prioritäten sind andere und die Empörungen sind andere.“

