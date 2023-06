Sommer-Phänomen im Atlantik: Großes Fischsterben steht kurz bevor - Experten prognostizieren „Todeszone“

Von: Bjarne Kommnick

Im Atlantischen Ozean kommt es zu einem großen Fischsterben. Besonders der Golf von Mexiko ist betroffen. Experten warnen vor einer „Todeszone“ für Meeresbewohner.

Quintana – Am Strand von Quintana im US-amerikanischen Texas wurden tausende tote Fische angespült. Laut einem Sprecher der Behörden sei das Sterben der Meeresbewohner ausschließlich auf das heiße und trockene Wetter zurückzuführen. Dieses Phänomen könne im Atlantischen Ozean in den heißen Sommermonaten häufiger auftreten. Auch die US-amerikanische National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hat bereits in einer Pressemitteilung eine Prognose abgegeben, wo es Meeresbewohner schwer haben könnten, den Sommer zu überleben – und erklärt, wie es dazu kommt.

Meeresexperten prognostizieren 10.000 Quadratkilometer-„Todeszone“ im Atlantik

Die Experten der NOAA sprechen dabei von einer sogenannten „Todeszone“ insbesondere im Golf von Mexiko, wo auch die Hafenstadt Quintana liegt. In diesem Sommer glauben die Forscher der NOAA, dass sich dieser Bereich über eine Fläche von 10.761 Quadratkilometer erstrecken werde.

An der Küste vom US-amerikanischen Quintana kommt es derzeit zu einem Fischsterben im Atlantik.

Die Todeszone oder auch hypoxische Zone sei ein Bereich mit besonders niedrigem Sauerstoffgehalt im Wasser, der Fische und andere Lebewesen töten würde. Eine Ausnahme sei dieses Phänomen jedoch nicht, es trete jeden Sommer auf und sei in erster Linie eine Folge von übermäßiger Nährstoffverschmutzung durch menschliche Aktivitäten und landwirtschaftlichen Gebieten im Wassereinzugsgebiet Mississippi.

Überschüssige Nährstoffe schaffen „Todeszone“ im Atlantischen Ozean

Die maßgeblichen Faktoren für die „Todeszone“ im Atlantischen Ozean seien die Nährstoffbelastung und die Abflussmenge des Mississippis und seiner Nebenflüsse. Die Daten dazu liefere die US-Geologocal Survey (USGS). Denn wenn überschüssige Nährstoffe den Golf von Mexiko erreichen, würden sie ein übermäßiges Wachstum von Algen auslösen, die schließlich absterben, sich zersetzen und dem Wasser so Sauerstoff entziehen. Daraus resultiere ein Sauerstoffmangel für Meeresbewohner in dieser Region.

Laut Experten könnten sich einige Fische, Garnelen und andere Lebewesen noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Wie die Bilder von der US-amerikanischen Atlantikküste jedoch zeigen, schaffen es viele jedoch nicht schnell genug aus der „Todeszone“. Die Folge ist das aktuelle Massensterben von Fischen im Golf von Mexiko.

„Todeszone“ 2023 kleiner als im Durchschnitt: 42 Prozent weniger Nitrat im Wasser

Das Ausmaß der Todeszone liege mit 10.761 Quadratmeilen laut NOAA unter dem Durchschnitt der 36-jährigen Geschichte dieser Messungen. Die Abflüsse der Flüsse Mississippi und Atchafalaya seien im Monat Mai mit 33 Prozent weniger Wasser deutlich niedriger gewesen als im langjährigen Durchschnitt. Deshalb sei eigentlich von einer deutlich größeren „Todeszone“ auszugehen.

Jedoch hätten die Menschen in dem Wassereinzugsgebiet ihre Nitrat- und Phospornutzung um insgesamt 42 Prozent beziehungsweise fünf Prozent reduziert. Deshalb komme zwar deutlich weniger Wasser im Atlantik an, die Nährstoffbelastung sei jedoch im Verhältnis kleiner geworden, die „Todeszone“ schrumpft.

„Todeszone“ im Atlantik soll bis 2035 auf 5.000 Quadratkilometer schrumpfen

Die sogenannte „Interagency Hypoxia Task Force“ für den Mississippi River und den Golf von Mexiko habe sich das langfristige Ziel gesetzt, die Todeszone bis 2035 auf rund 5.000 Quadratkilometer zu reduzieren.

Die Prognosen der NOAA „zielen darauf ab, Küstenmanagern und Interessenvertretern die Informationen zu liefern, die sie benötigen, um proaktive Maßnahmen zur Abmilderung der Auswirkungen hypoxischer Ereignisse zu ergreifen“, erklärt Nicole LeBoeuf, stellvertretende Administratorin des National Ocean Service der NOAA, in der Pressemitteilung. „Diese Prognosen helfen Managern auch dabei, die notwendigen Nährstoffreduktionsziele festzulegen, um die Häufigkeit und das Ausmaß zukünftiger Todeszonen zu reduzieren.“

Klimaexperten warnen: Wassertemperaturen in Weltmeeren steigt

Jedoch mache sich derweil auch ein anderes Phänomen im Atlantischen Ozean breit, das die Todeszone begünstigen könnte. Experten stellen derzeit enorm hohe und steigende Wassertemperaturen im Atlantik fest. So schreibt der Klimatologe Brian McNoldy, Forscher an der University of Miami, auf Twitter über den Anstieg der Temperatur: „Etwas sehr Merkwürdiges geschieht hier“. Derweil beginnt auch wieder die Hurricane-Saison über dem Atlantik.

Selbst für Fachleute, die sich mit der Wassertemperatur in den Weltmeeren beschäftigen, sei dieser Temperaturanstieg eine völlig ungewohnte Situation. Auf die „Todeszone“ im Golf von Mexiko könnte dies auch negative Folgen haben. Denn die Löslichkeit des Sauerstoffs im Wasser nehme bei steigender Temperatur ab, sprich: Je wärme das Wasser, desto weniger Sauerstoff kann es binden.