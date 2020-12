Wetter in Deutschland: Sorgt La Niña für einen Jahrhundertwinter? Experte sauer

Wie wird das Wetter im Winter in Deutschland? Bringt uns La Niña einen Jahrhundertwinter? Wegen einer Prognose ist ein Experte richtig sauer.

Wetter in Deutschland : Das Klimaphänomen La Niña tritt auf.

: Das Klimaphänomen tritt auf. Einige Experten sagen deshalb einen Jahrhundertwinter voraus.

Ein Meteorologe ist sauer: So wahrscheinlich ist die Prognose wirklich.

Update vom Montag, 7.12.2020: Experten haben es vorhergesagt, jetzt ist es da: In diesem Jahr tritt das Klimaphänomen La Niña auf. Einige Meteorologen prognostizierten, dass es das Wetter im Winter in Deutschland beeinflusst und sprachen sogar von einem Jahrhundertwinter. Doch wie wahrscheinlich ist er? Ein Experte nimmt die Vorhersage genau unter die Lupe und redet sich dabei in Rage.

Wetter in Deutschland: Bringt La Niña den Jahrhundertwinter? Experte tobt

La Niña (spanisch für „Mädchen“) selbst spielt sich im Pazifik ab. Während sich das Oberflächenwasser des Westpazifiks erwärmt, kühlt das Meer vor Südamerika ab. Dieses Szenario sagt der amerikanische Wetterdienst NOAA für Dezember voraus. Als La Niña das letzte Mal 2010 auftrat, gab es in Deutschland flächendeckend weiße Weihnachten. Deshalb gehen einige Experten davon aus, dass es 2020 einen Jahrhundertwinter geben wird. Doch das Klimaphänomen kann das Wetter in Deutschland zwar beeinflussen, muss aber nicht unbedingt Auswirkungen auf den Winter haben, wie ein Experte jetzt erklärt.

+ Bringt das Phänomen La Niña einen Jahrhundertwinter nach Deutschland? Ein Experte ordnet die Prognose ein. (Symbolfoto) © Matthias Strauß/dpa

„Es ist wirklich ein Jammer mit dem unseriösen und unwissenschaftlichen Gerede. Natürlich kann La Niña Einfluss auf den Winter haben, aber es ist nur einer von ganz vielen Faktoren, die eine Rolle spielen. Der größte Unsinn in diesem Jahr: Weihnachten soll in diesem Jahr weiß und kalt werden. Darüber kann man heute noch überhaupt keine Aussage treffen“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

Wetter in Deutschland: La Niña ist da - vom Jahrhundertwinter fehlt jede Spur

Aktuellen Vorhersagen zufolge spricht nichts für einen Jahrhundertwinter, ganz im Gegenteil. „Von einer Einwinterung sind wir in Deutschland weit entfernt. Im Oktober wurde in einigen Medien für den Dezember in Deutschland viel Schnee angekündigt. Schuld daran sei das Wetterphänomen La Niña. Doch weder viel Schnee noch Frost konnten sich bisher in Deutschland etablieren“, betont Jung.

Wetter in Deutschland: Rekord-Winter im Überblick

Kälteste Winter\t Durchschnittstemperatur 1963 -5,5 Grad 1940 -5 Grad 1929 -4,9 Grad 1947 -4,5 Grad 1942\t -3, 9 Grad (Quelle: Kachelmannwetter)

Wärmste Winter\t Durchschnittstemperatur 2007 4,4 Grad 2020 4,2 Grad 1975 3,6 Grad 1990\t 3,6 Grad 2016 3,6 Grad (Quelle: Kachelmannwetter)

Erstmeldung vom Dienstag, 20.10.2020: Offenbach – Wie wird das Wetter im Winter in Deutschland? Gibt es 2020/21 vielleicht sogar einen Jahrhundertwinter, wie an vielen Stellen berichtet wird? Schuld daran soll das Wetterphänomen La Niña sein, das klirrende Kälte bringen soll. Doch wie wahrscheinlich ist ein Jahrhundertwinter wirklich? Die Prognose lässt einen Wetter-Experten toben.

Wetter in Deutschland: Eis und Schnee – Jahrhundertwinter durch La Niña?

La Niña ist ein Klimaphänomen wie El Niño. Beide spielen sich im Pazifik ab und können dabei das Wetter weltweit – und natürlich auch in Deutschland – beeinflussen. Normalerweise treiben im Pazifik Passatwinde das warme Oberflächenwasser nach Westen. Dadurch gelangen feuchte Luft und Niederschläge an die Ostküste von Australien und Südostasien. Vor der Westküste Süd- und Mittelamerikas strömt gleichzeitig kaltes und fischreiches Wasser auf.

Bei La Niña (spanisch für „Mädchen“) ist dann alles etwas anders: Während sich das Oberflächenwasser des Westpazifiks erwärmt, kühlt das Meer vor Südamerika ab. Dieses Szenario sagt der amerikanische Wetterdienst NOAA für November und Dezember voraus. Als es 2010 das letzte Mal flächendeckend weiße Weihnachten in Deutschland gab, wurde La Niña dafür verantwortlich gemacht. Deshalb rechnen viele jetzt mit einem Jahrhundertwinter. Doch ein Meteorologe widerspricht dieser Prognose vehement.

Deutschland-Wetter: Kälte im Winter durch La Niña? Experte: „Ein Jammer“

„Es ist wirklich ein Jammer mit dem unseriösen und unwissenschaftlichen Gerede. Natürlich kann La Niña Einfluss auf den Winter haben, aber es ist nur einer von ganz vielen Faktoren, die eine Rolle spielen. Der größte Unsinn in diesem Jahr: Weihnachten soll in diesem Jahr weiß und kalt werden. Darüber kann man heute noch überhaupt keine Aussage treffen. Ende Oktober eine Wetterprognose für den 25. Dezember abzugeben, ist wissenschaftlich nicht möglich“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net über das Wetter im Winter in Deutschland.

Von La Niña sind vor allem die Regionen betroffen, die direkt am Pazifik liegen. Dabei zeigen sich die Auswirkungen auf ganz unterschiedliche Weise. An der australischen Nordostküste und in Südostasien fällt tendenziell mehr Niederschlag, in Südamerika regnet es in der Regel weniger als im Durchschnitt und an der Pazifikküste ist es kälter als es normalerweise der Fall ist. An der Golfküste ist es wärmer, im Atlantik bilden sich oft mehr Hurrikane.

+ Bringt das Phänomen La Niña einen Jahrhundertwinter nach Deutschland? Ein Experte ordnet die Vorhersage ein. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Wetter in Deutschland: Jedes Jahr extreme Prognosen für den Winter - Experte verärgert

Besonders ärgerlich für den Experten Dominik Jung ist, dass bei den Vorhersagen für das Wetter im Winter in Deutschland fast jedes Jahr ein extremer Winter prognostiziert wird, es am Ende aber anders kommt: „Jedes Jahr die gleiche Schlagzeile und jedes Jahr eine andere Begründung und jedes Jahr passiert in Sachen Kalt- und Schneewinter rein gar nichts.“ 2020 war die schwache Sonne, 2019 die Königskerze, eine Pflanze, Auslöser für die Jahrhundertwinter-Prognose. In beiden Jahren war der Winter am Ende wesentlich wärmer als im Klimamittel.

Außerdem gab es auch einige Jahre, in denen das Wetterphänomen La Niña auftrat, und nicht für einen kalten Winter in Deutschland sorgten. So trat La Niña in den Jahren 1998 bis 2000 auf, die Winter waren aber eher mild. Auch wissenschaftliche Untersuchungen können einen eindeutigen Zusammenhang zwischen La Niña und den Auswirkungen auf den Winter in Deutschland nicht belegen.

Wettervorhersage für Deutschland: So soll der Winter 2020/21 werden

Zunächst sollte das Wetter im Winter in Deutschland 2020/21 deutlich kühler ausfallen soll als vorhergesagt, jetzt haben Experten ihre Prognose noch einmal korrigiert. Deutschland droht ein Rekordwinter, der sehr mild ausfallen soll. Von einem Jahrhundertwinter fehlt aktuell jede Spur. Der amerikanische Wetterdienst NOAA sagt einen deutlich zu warmen Winter voraus, der 2 bis 4 Grad Celsius über dem Klimamittel liegen soll.

„Vom angeblichen Jahrhundertwinter durch La Niña fehlt jede Spur. Die Berechnungen werden immer wärmer. Das wird ein richtig milder Winter, wenn sich diese Berechnungen bewahrheiten sollten. Einen kalten und schneereichen Winter gibt derzeit kein Wettermodell aus. Es geht viel zu warm weiter“, erklärt Wetterexperte Jung.

The Caribbean refuses cool down even after a ton of TCs & intense hurricanes the past few months. La Nina, an active monsoon gyre, & TCs are feeding back onto the large-scale circulation reducing the low-level easterlies, offsetting any cooling due to TC-induced upwelling.



Ugh pic.twitter.com/E3169jyX94 — Eric Webb (@webberweather) November 16, 2020

Wetter in Deutschland: Rekordwinter statt Jahrhundertwinter im Anflug

2019/20 hatte der amerikanische Wetterdienst einen Rekordwinter* vorhergesagt – und damit recht behalten. Es wurde der zweitwärmste Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. (Christian Weihrauch) *op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © picture alliance/Bilal Jawich/XinHua/dpa