Ehepaar sind Kinder zu laut – und lässt Mutter aus Wohnung schmeißen

Von: Martina Lippl

In Wien muss eine junge Frau (27) mit ihren Söhnen ausziehen. Nachbarn ging der Kinderlärm gehörig gegen den Strich. Der Fall landete vor Gericht.

Wien – Toben, Trampel oder Kreischen – Kinder können in einer Wohnung ordentlich Krach machen. Eine Mutter (27) muss ihre Wohnung in Wien wegen ihrer lärmenden Kinder räumen. Nachbarn hatten Klage eingereicht und Recht bekommen.

Nachbarn sind Kinder zu laut – Mutter (27) muss Wohnung räumen

Ein älteres Ehepaar (75 und 78 Jahre) beschwerte sich über den Lärm und damit einhergehende gesundheitliche Folgen, wie Herzrasen und Magenschmerzen, berichtet heute.at. Während Hausbewohner schon mal ihrem Ärger über Kinderlärm mit einem Zettel im Hausflur Luft machen, reichten die Nachbarn gleich Klage im Oktober 2022 beim zuständigen Bezirksgericht Floridsdorf ein. Obwohl die beiden seit etwa 30 Jahren wohl nur in der Nähe der störenden Lärm-Wohnung leben.

Jetzt muss die Mutter mit ihren Söhnen (im Alter von vier und sechs Jahren) binnen 14 Tagen ausziehen und die Verfahrenskosten in Höhe von über 5300 Euro zahlen. Seit der Klageeinreichung habe sich das Verhalten der zweifachen Mutter nicht gebessert haben, befand das Gericht. Zudem soll sie Nachbarn bedroht haben, heißt es im Urteil.

Beim Spielen können Kinder in der Wohnung schnell mal Krach machen. Für Nachbarn kann das eine ziemliche Belastung sein. (Symbolfoto) © IMAGO/Anastasiya Amraeva

„Das Urteil ist eine absolute Frechheit“

Die beklagte Wienerin bestreitet die Vorwürfe vehement. „Das Urteil ist eine absolute Frechheit, wie kann man so gegen zwei kleine Kinder vorgehen? Wieso können meine Söhne nicht normal aufwachsen und Kinder sein?“, sagte die 27-Jährige zu heute.at. Es sei völlig unrealistisch, dass „Kinder 24 Stunden wach sind und Lärm machen.“

Ausgerechnet vor Weihnachten stellt die Zwangsräumung die Familie vor große Einschnitte. Die beiden Söhne müssten Kindergarten und Schule wechseln, kritisiert die Mutter. Zudem habe sie keine Möglichkeit eine neue Wohnung zu finden oder mit den zwei kleinen Kindern woanders unterzukommen.

Anders als in Österreich müssen Anwohner in Deutschland Kinderlärm erst einmal hinnehmen. Doch vor allem nachts gelten hierzulande strenge Ruhezeiten. Bei Verstoß muss in einigen Fällen mit einer saftigen Strafe gerechnet werden. Sollte es in der Nachbarschaft generell mal zu laut sein, gibt die Polizei auch ein paar hilfreiche Tipps. (ml)