Island wappnet sich für Vulkanausbruch: Riesiger Verteidigungswall soll Stadt vor Lava schützen

Von: Martina Lippl

Teilen

Es brodelt auf Island. Das Risiko eines Vulkanausbruchs auf der isländischen Halbinsel Reykjanes ist hoch. Einer der größten Bulldozer des Landes ist jetzt im Einsatz.

Reykjavík – Über 800 Erdbeben wurden seit Mitternacht (16. November) in und um die Stadt Grindavík (Island) registriert. Die Beben reihen sich überwiegend entlang des 15 Kilometer langen Magma-Tunnels. Seit Tagen ist die Gefahr eines Vulkanausbruchs auf Island unverändert. Zum Schutz vor Lavaströmen ist der Bau von sogenannten Verteidigungsanlagen im vollen Gange, berichtet der Sender RUV.

Vulkanausbruch auf Island: Nach Erdbeben zeigt sich ein Riss auf der Hauptstraße in Grindavik. © KJARTAN TORBJOERNSSON/afp

Gefahr von Vulkanausbruch auf Island: Riesiger Verteidigungswall soll Stadt vor Lavaströmen schützen

Das flüssige Gestein hat sich weiter an die Erdoberfläche vorgearbeitet. Es befindet sich noch in etwa 500 Metern Tiefe, sagte Benedikt Ófeigsson vom isländischen Wetterdienst am Mittwoch, laut dem Sender RUV. Auf die Entwicklung deute auch ein zunehmender Schwefeldioxidgehalt in der Luft hin. Ein Teil des Magma-Tunnels scheine sich zu verfestigen, besonders an den Rändern. Doch das Risiko eines Vulkanausbruchs sei immer noch hoch.

Hunderte Erdbeben in Island: Vulkanausbruch droht – Bilder halten Ausmaß fest Fotostrecke ansehen

Magma 500 Meter unter der Erdoberfläche – einer der größten Bulldozer Islands auf dem Weg

Riesige Befestigungen und Kanäle zum Schutz vor den Lavaströmen sollen um das geothermische Kraftwerk in Svartsengi im Südwesten errichtet werden. Das Kraftwerk versorgt eine gesamte Region mit Wasser und Strom.

Der Bulldozer aus einer etwa 100 Kilometer entfernten Mine ist seit drei Uhr Donnerstagfrüh unterwegs, heißt es. Auf Fotos des Senders ist offenbar ein Caterpillar D11 zu sehen. Diese Raupe zählt laut Kennern zu den Giganten und einer der größten der Welt (zehn Meter lang und fünf Meter hoch). Perfekt für Erdbaumaßnahmen.

Vulkanausbruch auf Island Grindavík liegt rund 40 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Reykjavik. Die Fischerstadt (3700 Einwohner) auf der Halbinsel Reykjanes wurde in der Nacht auf Samstag (11. November 2023) evakuiert. Der Katastrophenschutz-Alarm war am Freitag (10. November 2023) ausgerufen worden. Unter Grindavík verläuft ein etwa 15 Kilometer langer Magma-Tunnel hindurch bis zum Meeresboden.

Gefahrenzone auf Island – Bewohner dürfen Wertsachen aus ihren Häusern holen

In der roten Zone in Grindavík stehen Einsatzkräfte am Donnerstag (16. November) bereit, um Bewohner in die gefährlichste Gegend der Stadt zu begleiten. Jeder habe nur Zeit, um das Nötigste mitzunehmen.

Lavaströme bedrohen Stadt – Experten erklären mögliche Szenarien

Falls es zu einem Vulkanausbruch kommt, ist nach Ansicht von einem Experten jedoch unsicher, ob tatsächlich Lava nach Grindavík strömt. Der Lavafluss sei von unterschiedlichen Faktoren abhängig, erklärt Magnús Tuma Guðmundsson Professor für Geologie an der Universität Island, auf der Wissenschaftsplattform Vísindavevirinn.

Island bereitet sich auf Vulkanausbruch vor: Eine Karte des isländischen Wetterdienstes zeigt die geografische Abgrenzung von Vulkanspalten und deren Lavaströmen. © Wetterdienst Island

Bricht der Vulkan auf Island aus – Experte erklärt Szenarien

Laut dem Geowissenschaftler hänge es unter anderem davon ab, wo sich der Spalt befinde. Guðmundsson bezieht sich dabei auf einen aktuellen Risikobericht des isländischen Wetteramtes aus dem Jahr 2023. Es gibt demnach unterschiedliche Szenarien. Eine unmittelbare Gefahr bestünde demnach offenbar nur nicht, wenn es nördlich oder westlich von Þorbjarna zu einem Ausbruch kommen, würde. Die Lava würde sich hauptsächlich nach Süden und Südwesten bewegen und könnte das Meer von Grindavík erreichen.

Der mögliche Vulkanausbruch weckt bei vielen Erinnerungen an 2010. Steht uns jetzt ein Flugchaos bevor? (ml)