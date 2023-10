6 Dinge, die wir der Umwelt zuliebe locker vermeiden könnten

Von: Felicitas Breschendorf

Um Politiker in Berlin abzuholen, fliegen Flugzeuge der Bundeswehr ohne Passagiere. Längst überflüssiger CO₂-Verbrauch, den es noch an anderen Stellen gibt.

Deutsche Politiker reisen ungern mit normalen Linienflugzeugen, weil der Planungsaufwand ungleich größer ist. Stattdessen nehmen sie Flugzeuge der Bundeswehr. Doch bei diesen Dienstreisen bleiben die meisten Plätze unbesetzt. Nachhaltig Reisen – auch wenn es bequem sein kann – scheint nicht im Vordergrund zu stehen. Aber nicht nur das: damit Politiker die Flugbereitschaft in Anspruch nehmen können, entstehen viele Leerflüge.

Bundeskanzler, Minister und Staatssekretäre verursachten fast 1.000 Leerflüge

Die Bundesregierung hat in den ersten 21 Monaten ihrer Amtszeit 1.184 Mal die Flugzeuge und Hubschrauber der Bundeswehr für dienstliche Zwecke genutzt. Besonders im Fall der Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die mit ihrem Sohn in einem Bundeswehrhubschrauber geflogen war, gab es viel Kritik.

Der Bundeskanzler in einem Flugzeug der Bundeswehr. Hier bei der Fähigkeitsdemonstration der Territorialen Verfügungstruppe des Verteidigungsministeriums in Koeln-Wahn. © IMAGO / Political-Moments/ Collage BuzzFeed News Deutschland

Für die Flüge des Kanzlers, seiner Minister und deren Staatssekretäre mussten aber fast genauso viele Flüge absolviert werden, um die Maschinen zum Abflugort – meist Berlin – zu bringen. Das liegt daran, dass die Flugbereitschaft der Bundeswehr weiterhin in Köln-Wahn stationiert ist.



Für die knapp 1.200 Flüge der Bundesregierung bis zum 31. August 2023 fielen deswegen 992 Flüge ohne Passagiere an. Diese würden aber „zielgerichtet“ für die Aus- und Weiterbildung genutzt, betont das Verteidigungsministerium auf Nachfrage des Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen und anderen Mitglieder ihrer Fraktion.

5 Dinge, die mindestens genauso umweltschädlich sind wie Leerflüge

Leerflüge sind nicht die einzige Umweltsünde, die wir einfach vermeiden können. Zum Beispiel mit diesen Alternativen, die deinen ökologischen Fußabdruck schmälern.



Hier sind fünf Beispiele, die mindestens genauso umweltschädlich sind:

1. Privatflüge

Nicht nur Politiker leisten sich den Luxus, mit wenigen Personen zum Ziel zu fliegen. Privatflüge sind beliebt, und zwar nicht nur bei Taylor Swift und anderen Promis. Und das, obwohl sie extrem schlecht fürs Klima sind. Die Zahl der Privatjetflüge in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 76 Prozent auf gut 58.000 gestiegen, zeigt eine Greenpeace-Analyse. Damit liegt Deutschland innerhalb der EU auf Platz 2 hinter Frankreich.

2. Kreuzfahrtschiffe

Bei einer siebentägigen Mittelmeerkreuzfahrt verbraucht jeder Passagier nach Angaben des Umweltbundesamts rund 1,9 Tonnen CO₂ – die Flüge zur An- und Abreise nicht mitgerechnet.



Noch verschwenderischer sind Kreuzfahrtschiffe, die schwimmenden Familienresorts gleichen, wie das „Icon of the Seas“. Das US-amerikanische Schiff ist fünfmal so groß wie die Titanic und beherbergt neun Whirlpools, sieben Schwimmingpools, eine Eishalle und einen künstlichen Wasserfall. Statt mit Diesel ist die „Icon of the Seas“ zwar mit Erdgas betrieben, viel nachhaltiger ist das aber nicht.

3. Kurzstrecken mit dem Auto

Wenn du mit dem Auto von deinen Eltern zur Oma fährst, die im selben Dorf wohnt, schadest du der Umwelt. Wie die Münchner Abendzeitung berichtet, verbraucht ein Motor auf den ersten Kilometern bis zu 35 Liter Sprit pro 100 Kilometer. Das sei mehr als tonnenschwere Geländewagen durchschnittlich benötigen. Erst ab dem vierten Kilometer lohnt sich demnach die Autofahrt: erst dann erreiche der Verbrauch das Durchschnittsniveau.

4. Einweg-E-Zigaretten

Einweg-E-Zigaretten von Elfbar und anderen Marken sind bei Jugendlichen extrem beliebt. Das ist nicht nur für die Gesundheit schädlich: „Mit Einwegprodukten schaden wir der Umwelt“, sagte Rolf Buschmann vom Bund für Umwelt und Naturschutz BuzzFeed News Deutschland. Oft landen die bunten Plastik-Zigaretten auf der Straße oder im Hausmüll. Fast niemand wirft sie in den Sondermüll, wo sie – aufgrund ihrer enthaltenen Batterie – eigentlich hingehören.

5. Übermäßiger Fleischkonsum

Rund 1, 7 Kilogramm Fleisch isst jeder EU-Bürger im Durchschnitt in einer Woche. Das haben Forschende der Universität Bonn in der Studie „Meat consumption and sustainability“ ausgerechnet. Damit wir die Klimaziele erreichen, sollten wir demnach aber nur 400 Gramm Fleisch die Woche zu uns nehmen.

