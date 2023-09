Lidl verändert Angebot: Diese Produkte werden Kunden bald vermissen

Teilen

Eine Entscheidung des Lidl-Konzerns wirkt sich zukünftig auf alle deutschen Geschäfte aus. Der Einzelhändler plant, auf bestimmte importierte Artikel zu verzichten. Welche das sind und was das bedeutet.

Neckarsulm - Der Einzelhandelsriese Lidl plant eine weitreichende Neugestaltung seines Frischwarenangebots in allen deutschen Niederlassungen. Daher müssen sich Kunden auf Änderungen beim Einkauf vorbereiten. Einige Produkte aus dem Obst- und Gemüsebereich werden in Zukunft nicht mehr erhältlich sein. Der Grund dafür ist, dass Lidl beschlossen hat, ab sofort keine frischen Obst- und Gemüseprodukte mehr zu verkaufen, die per Flugzeug importiert wurden.

Lidl passt sein Obst- und Gemüsesortiment an - Einige Produkte nicht mehr ständig verfügbar

Diese Entscheidung stellt laut Unternehmen einen weiteren Schritt in Richtung Klimaschutz dar, wie die Lebensmittelzeitung am 13. September berichtete. Bereits in den vergangenen Jahren hatte Lidl das Angebot an importiertem Obst und Gemüse, das per Flugzeug transportiert wurde, stetig reduziert - aus Umweltgründen. Das Unternehmen betrachtet den vollständigen Verzicht auf Luftfracht in Deutschland als „finalen Schritt“ im Rahmen seiner Klimaschutzbemühungen, wie ein Konzernsprecher der Lebensmittelzeitung mitteilte.

Die Entscheidung basiert auf der Tatsache, dass der Transport von Waren per Flugzeug erheblich mehr Treibhausgasemissionen verursacht als der Transport per Schiff oder Lkw. Experten schätzen, dass beim Transport per Luftfracht etwa zehn- bis 15-mal mehr klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen werden, wie die Verbraucherzentrale erklärt.

Obst und Gemüse im Supermarkt © Eric Panades/IMAGO

Lidl-Angebot: Mit dem Flugzeug eingeführte Waren in deutschen Geschäften in Zukunft nicht mehr erhältlich

Obwohl nach eigenen Angaben eingeflogene Waren nur einen kleinen Teil des Obst- und Gemüsesortiments von Lidl ausmachen, plant das Unternehmen, ab sofort darauf zu verzichten, um seinen CO₂-Fußabdruck weiter zu reduzieren. Der genaue Anteil der Flugware am Sortiment wurde nicht bekannt gegeben. Für Verbraucher ist es oft schwierig zu erkennen, ob ein Lebensmittel per Flugzeug importiert wurde, da dies nicht gekennzeichnet werden muss. Oft betrifft dies Produkte mit kurzer Haltbarkeit, wie beispielsweise Mangos aus Thailand oder Brasilien. Dagegen können länger haltbare Waren wie Bananen auch per Seeweg transportiert werden.

Lidl legt mehr Wert auf saisonales und regionales Obst und Gemüse im Discounter

Lidl plant, in Zukunft verstärkt auf saisonale und regionale Obst- und Gemüsesorten aus Deutschland und Europa zu setzen, anstatt auf Flugware. Als Beispiel nannte der Unternehmenssprecher grünen Spargel, der bisher außerhalb der Saison mit dem Flugzeug importiert wurde. Zukünftig soll er nur noch saisonal und aus europäischem Anbau angeboten werden, wie es in der Lebensmittelzeitung heißt.

Lidl ohne Flugware im Angebot - in anderen europäischen Ländern bereits üblich

In anderen europäischen Ländern hat der Discounter den Verkauf von per Flugzeug importierten Waren bereits eingestellt, in der Schweiz sogar schon seit 2009. 2020 folgte Österreich, 2022 Schweden und in diesem Jahr die Niederlande. Auch andere Lebensmittelhändler setzen zunehmend auf den Verzicht von Luftfracht. Aldi Nord gibt an, ausschließlich über den Seeweg oder auf dem Landweg zu importieren.

Auch Aldi Süd und Rewe verzichten weitgehend auf Luftfracht und konzentrieren sich stattdessen auf den Ausbau ihres regionalen Angebots, wobei die tatsächliche Regionalität in einigen Fällen umstritten sein kann. Wie regional die angebotenen Waren dann wirklich sind, ist teilweise fraglich. Auch plant Aldi, in Zukunft verstärkt auf Bio-Produkte zu setzen.