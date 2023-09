Lionel Messi: Sein Mitspieler bei Inter Miami ist doppelt so reich wie er!

Wer übertrifft den Superstar?

Lionel Messi ist nicht nur für seine fußballerischen Fähigkeiten bekannt, sondern auch für sein Vermögen. Doch sein Teamkollege bei Inter Miami ist sogar noch reicher.

Miami - Lionel Messi mag mit Cristiano Ronaldo einer der besten Spieler auf der Welt sein, aber abseits des Rasens gibt es jemanden in seinem Team, der ihn in Sachen Vermögen übertrifft. Leonardo Campana, Messis Teamkollege bei Inter Miami, hat ein Vermögen, das das des argentinischen Superstars sogar gleich doppelt übertrifft.

Lionel Messi: Sein Milliardärs-Mitspieler bei Inter Miami ist etwa doppelt so reich und kein Unbekannter

Laut 442perfil kommt Leonardo Campana aus einer wohlhabenden Familie in Ecuador. Seine Mutter, Isabel Romero, ist die Erbin von Isabel Noboa und Isidro Romero, zwei prominenten Persönlichkeiten in Ecuador. Sein Vater, Pablo Campana, war sogar Handelsminister des Landes. Darüber hinaus ist sein Onkel Alvaro Campana ein schwerreicher Investor in ganz Südamerika. Diese familiären Verbindungen haben Campana ein Vermögen eingebracht, das auf über eine Milliarde Franken geschätzt wird. Im Vergleich dazu: Messi soll „nur“ eine halbe Milliarde schwer sein.

Die Familie Campana ist nicht nur politisch einflussreich, sondern auch geschäftlich. Isabel Noboa, Campanas Großmutter, ist eine der erfolgreichsten Geschäftsfrauen Ecuadors und ist in verschiedenen Branchen wie Landwirtschaft, Immobilien und Tourismus tätig. Ihr Unternehmen, Grupo Noboa, ist sogar der weltweit größte Exporteur von Bananen. Diese geschäftlichen Unternehmungen tragen erheblich zu Campanas beeindruckendem Vermögen bei.

+ Lionel Messi muss auch außerhalb des Platzes einen Zweikampf mit seinem Mitspieler eingehen. © IMAGO/Kirby Lee

Inter Miami: Lionel Messis Vermögen im Vergleich zu seinem Mitspieler

Im Vergleich dazu wird Messis Vermögen auf etwa eine halbe Milliarde geschätzt. Obwohl Messi ein festes Jahresgehalt von über 50 Millionen Dollar hat, kann er in Sachen Gesamtvermögen nicht mit Campana mithalten. Dies liegt vor allem an den vielfältigen Geschäftsinteressen und Erbschaften, die Campana durch seine Familie hat.

Lionel Messi und Leonardo Campana: Die sportliche Karriere beider Spieler von Inter Miami

Sportlich gesehen sind beide Spieler erfolgreich, aber auf unterschiedlichen Ebenen. Messi ist weltweit bekannt, das zeigt auch seine enorme Reichweite auf Instagram. Außerdem hat zahlreiche Titel und Auszeichnungen gewonnen. Campana, obwohl jünger und weniger bekannt, hat bereits eine beeindruckende Karriere hinter sich. Er hat in 55 Spielen für Inter Miami 18 Tore erzielt und 5 Assists gegeben. Vor seiner Zeit in Miami spielte er in Europa für Teams wie Wolverhampton, Famalicao und Grashopper.

Seit Messis Ankunft in den USA hat er die Massen bewegt. Große Stars wie Prinz Harry, Selena Gomez und Leonardo DiCaprio sind zu seinen Spielen gekommen. Campana, obwohl weniger bekannt, hat sich als einer der besten Partner für Messi auf dem Spielfeld erwiesen. Dies zeigt, dass beide Spieler nicht nur finanziell, sondern auch sportlich auf hohem Niveau agieren.

Rubriklistenbild: © IMAGO/Kirby Lee