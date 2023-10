Ruffy und 11 andere Serien- und Filmfiguren, die Leute gar nicht leiden können

Von: Michelle Anskeit

Wer fällt dir eigentlich ein, wenn du an die besten männlichen Serienfiguren der letzten 20 Jahre denkst? Oder an das Gegenstück mit 20 der besten weiblichen Serienfiguren, die uns in den letzten zwei Jahrzehnten vorgestellt wurden? Ich bin mir sicher, dass wir da auf viele gemeinsame Nenner kommen würden. Aber du verstehst sicherlich auch, dass man natürlich nicht nur über die Charaktere aus Film und Fernsehen sprechen kann, die wir liebgewonnen haben.



Und genau deshalb hat BuzzFeed Deutschland die Community auf Facebook einmal gefragt:

Die Antworten waren sehr gemischt, obwohl du viele Meinungen auf dieser Liste sicher genau wie ich ziemlich gut nachvollziehen kannst:

1. Piet aus „Berlin Tag und Nacht“

Ich muss sagen, dass ich den Charakter, den Frank Winter in der Serie spielt, auch immer sehr unangenehm fand ... © RTL 2

„Das hat dazu geführt, dass ich die Serie bis auf eine Folge nie angeschaut habe.“



-Celine S.

2. Monkey D. Ruffy aus „One Piece“

Irgendwie versteh‘ ich, dass er manchmal nervt, aber gleichzeitig liebe ich Ruffy ... © Toei Animation

„Sorry, aber die Mischung aus dumm und übertrieben positiv ist irgendwie immer nervig. Die deutsche Synchro trägt auch ihren Teil dazu bei. Ähnliches bei Naruto und Dragonball ... Da braucht es Gegenpole wie Zorro, Sasuke oder Vegeta, sonst wär's nicht zum aushalten ...“



-Iva L.



Wenn du dagegen eher ein Fan von Ruffy bist, dann kannst du auf dieser Liste jetzt mal sehen, wie sich eine KI ihn und andere Anime-Charaktere als echte Menschen vorgestellt hat – und damit natürlich auch, wie er im Vergleich zum Schauspieler Iñaki Godoy aus der Netflix Live-Action „One Piece“-Serie aussieht.

3. Joffrey aus „Game Of Thrones“

Mag eigentlich irgendjemand Joffrey? © HBO

„Ich hab das so gefeiert, als er endlich weg war.“



-Nadine H.



Uns ging es da ähnlich, weshalb Joffrey es auf unsere Liste der 10 Charaktere aus „Game of Thrones“ geschafft hat, die viel Hass bekommen haben, aber noch nicht genug.

4. Tokio aus „Haus des Geldes“

Tokio ist eine der Hauptfiguren der Serie. © Everett Collection/APA Picturedesk

„Genau wie Daeneris ‚Beug das Knie!‘ Tagaryen aus ‚Game of Thrones‘ und Nellie LaRoy aus ‚Babylon - Rausch der Extarse‘. Alles maximal Impuls-gesteuerte Menschen, die alles nur noch schlimmer machen, anstatt vielleicht mal zwei Sekunden zu überlegen.“



-Antke H.

5. Dolores Umbridge aus „Harry Potter“

„Sie erinnert mich an meine frühere Vorgesetzte, ihre Methoden auch.“



-Silvia N.



Wenn du eine der wenigen Personen bist, die diese Lady in Pink mögen, dann zählt deine Meinung definitiv zu diesen 13, die Leute über Harry Potter geäußert haben und die bei anderen Fans so unbeliebt sind wie eben Dolores Umbridge.

6. Mary Winchester aus „Supernatural“

-Sarah K.



„Die war okay, bis sie von der Dunkelheit zurückgeholt wurde. Ab da ging es steil bergab mit ihr.“



-Daniela H.

7. Michael aus „Jane The Virgin“

„Er kann einfach kein ‚nein‘ akzeptieren und überschreitet einfach immer persönliche Grenzen.“



-Jana M.

8. Elliot Moore in „The Happening“

„Kann den da gar nicht leiden. Auch wenn er ein toller Vater ist.“



-Annika T.

9. Kevin aus „Kevin Allein zu Haus“

Macaulay Culkins Rolle als Kevin ist legendär. © United Archives/IMAGO

-Franzi K.



„Der ganze Film ist Kacke.“



-Tanny N.

10. Ivar Ragnarrson aus „Vikings“

„Dicht gefolgt von Hal Wyler aus ‚Diplomatische Beziehungen‘.“



-Daniel J.

11. Carl Grimes aus „The Walking Dead“

Vater und Sohn vereint. © Fox

-Patzi R. S.



„Der ging mir so auf die Eierstöcke mit seinem Hut und seinem überheblichem Gehabe.“



-Jamie K.

12. Peppa Wutz aus „Peppa Wutz“

Kann ich voll verstehen. © Nickelodeon Network

-Mathias S.



Tatsächlich gehört Peppa zu den Figuren aus Kinderserien, auf die mehrere Leute einen richtigen Hass haben.

Und zuletzt noch ein Bonus:

„Hm ... Ich hab tatsächlich eine Weile darüber nachdenken müssen und muss sagen, dass ich gar keine Film- und Serienfigur nicht leiden kann.“

„Ich bin in einem Alter angekommen, wo ich mich mehr mit den Bösewichten, als den Helden identifizieren kann.“



-Anna J.

Und wie siehst du das? Gibt es für dich auch eine Serienfigur, die du nicht leiden kannst und die es nicht auf die Liste geschafft hat? Dann schau doch mal bei diesen Serien- und Filmfiguren, die einfach kein Happy End verdienen. Vielleicht hat sich deine Hass-Figur ja dort versteckt.



