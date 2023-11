19 Design-Fails, nach denen du in dich gehen und nie wieder rauskommen willst

Von: Nadja Rödig

Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. An diesem Punkt ist das aber wahrscheinlich eh schon egal.

Als Person, die so viel Talent für Design im ganzen Körper hat wie andere Personen im kleinen Fingernagel, will ich mich echt nicht aufspielen. Egal ob Schilder, Pfannen oder Klos: ein schickes und sinnvolles Design ist anspruchsvoll! Damit wir am Ende nicht auf Bau-Fails (die ich kaum glauben kann) sitzen bleiben, gibt‘s aber eine einfache Lösung: Du setzt kompetente Leute auf den Job an. So wie es bei den folgenden Beispielen ... nicht passiert ist.

1. Und? Wie oft hast du „Bad Service“ gelesen, bis du das riesige R erkannt hast?

2. Das Kind in mir will rutschen. Die Erwachsene sagt zu Recht, dass ich ein bisschen dumm bin.

3. Ich würde hier sicher nicht wie ein NPC jedes Mal dagegen laufen und einfach wieder umdrehen. Nein!

4. Der Grundgedanke Falschparkende abzuhalten war vielleicht ehrenwert, die Ausführung ist unter aller Sau.

5. Immerhin kommst du diesmal auf den Parkplatz ... Wie du zum Fahrstuhl kommst, ist dein Problem.

6. Dabei war der Grundgedanke so on po-int.

7. Wenn hier noch niemand steckengeblieben ist, setz ich mich freiwillig zwei Stunden auf diese Bank.

8. Auch gut: Der Bank-Mülleimer! Eingetragenes Warenzeichen. (Spaß, keiner will das.)

9. Hey, du kannst hieraus immerhin ein Spiel machen. Wer erwischt den Ausschalter des Ventilators, ohne einen Finger zu verlieren?

10. Ich hab Männern noch nie beim Pinkeln zugeguckt. Ich habe Fragen.

11. Hey, gleich eine Lösung für dieses Problem!

12. Mhhh. Intim.

13. Wenn du das Gedächtnis einer Fruchtfliege besitzt, ist diese Tankanzeige dein Endgegner.

14. Apropos Endgegner: Diese „nicht klebende-Pfanne“ hat dir gerade ins Gesicht gespuckt und ist damit davon gekommen.

15. Bonjour!

16. Gut ... Wenn der Teppich für dein Kind ist, kann es das vielleicht sowieso noch nicht lesen.

17. Wenn dieser Fahrstuhl nicht wirklich seitlich fährt wie in Willy Wonkas Schokoladenfabrik, zeig ich jemanden an.

18. Dieser Spiegel ist entweder aus Panzerglas oder hatte bisher sehr viel Glück.

19. Und die Aussichten werden einfach nicht besser.

Die Arbeitswelt ist aber auch ein hartes Pflaster. Ohne Witz jetzt ...

