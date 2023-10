Sonne, Erde und Mond reihen sich auf – So beobachten Sie die partielle Mondfinsternis heute Abend

Von: Tanja Banner

Bei einer partiellen Mondfinsternis wird der Vollmond zum Teil vom Erdschatten verdeckt. (Archivbild) © Jens Büttner/dpa

Der Kernschatten der Erde zieht über den Mond und verdeckt ihn teilweise. Eine partielle Mondfinsternis kann nur unter bestimmten Bedingungen entstehen.

Frankfurt – Stehen Sonne, Erde und Mond in einer Linie und trifft der Schatten der Erde den Mond, entsteht eine Mondfinsternis. Am 28. Oktober 2023 ist die nächste Mondfinsternis zu sehen – allerdings kann man an diesem Tag keine totale Bedeckung des Mondes und damit auch keinen spektakulären Blutmond sehen. Beobachtende werden stattdessen einen Vollmond erblicken, der von einer Seite leicht „angeknabbert“ wird. Der Erdschatten wird nämlich nur wenige Prozent der Mondscheibe verdecken. Trotzdem ist das Ereignis sehenswert, da es nicht alltäglich ist.

Eine Mondfinsternis kann nur entstehen, wenn Vollmond ist und der Schatten der Erde im Weltall über den Mond streift. In den meisten Monaten zieht der Erdschatten in der Nähe des Mondes vorbei, erwischt ihn aber nicht. Das ist am 28. Oktober anders, wie der Zeitplan der partiellen Mondfinsternis zeigt. Das Himmelsereignis kann überall dort beobachtet werden, wo der Mond zur richtigen Zeit am Himmel zu sehen ist.

Zeitplan der partiellen Mondfinsternis am 28. Oktober 2023

Mondaufgang: gegen 18.00 Uhr (je nach Standort) Mond tritt in den Halbschatten ein: 20.00 Uhr (MESZ) am 28.10.2023 Mond tritt in den Kernschatten ein: 21.35 Uhr Maximum der partiellen Mondfinsternis: 22.14 Uhr Mond tritt aus Kernschatten aus: 22.53 Uhr Mond tritt aus Halbschatten aus: 00.28 Uhr am 29.10.2023 Monduntergang: gegen 08.00 Uhr am 29.10.2023 (je nach Standort) Quellen: VdS/timeandate.de

Partielle Mondfinsternis in den Abendstunden des 28. Oktober

Nachdem der Vollmond gegen 18 Uhr (die Zeit schwankt je nach Beobachtungsort um wenige Minuten) aufgegangen ist, bleiben noch etwa zwei Stunden, bis der Halbschatten der Erde den Mond berührt. Um 21.35 Uhr wird es dann interessant, denn die partielle Mondfinsternis wird sichtbar, weil der Mond in den Kernschatten der Erde eintritt. Um 22.14 Uhr ist der Vollmond maximal verfinstert – in diesem Jahr ist allerdings nur ein kleines Stück der Mondoberfläche bedeckt.

Eine gute halbe Stunde später ist der Spuk auch schon wieder vorbei – der Mond tritt aus dem Kernschatten der Erde aus. Noch bis 00.28 Uhr am nächsten Tag bleibt der Mond im Halbschatten der Erde. Da es sich dabei jedoch nur um einen leicht gräulichen Schleier handelt, der sich über den Mond legt, ist das kaum wahrzunehmen.

So beobachtet man die partielle Mondfinsternis am besten

Dafür kann man vor, während und nach der Mondfinsternis etwas anderes sehen: Der Vollmond wird nämlich am 28. Oktober von einem hellen „Stern“ über den Himmel begleitet. Bei diesem vermeintlichen Stern handelt es sich um den zweithellsten Planeten an unserem Nachthimmel, den Jupiter. Er ist der größte Planet unseres Sonnensystems.

Wer die partielle Mondfinsternis beobachten möchte, braucht keine besonderen Hilfsmittel. Beginnt der Erdschatten, den Vollmond zu bedecken, ist das Ereignis auch mit bloßem Auge zu sehen. Mit einem Fernglas oder Teleskop kann die Mondfinsternis jedoch deutlich besser beobachtet werden, vor allem, da die Bedeckung recht gering ist. Im Gegensatz zu einer Sonnenfinsternis benötigt man beim Beobachten einer Mondfinsternis jedoch keinen Schutz für die Augen. Allenfalls im Teleskop kann der Mond unangenehm hell sein – ein Mondfilter hilft, ist jedoch keine Pflicht. Bei schlechtem Wetter kann man die partielle Mondfinsternis im Livestream verfolgen. (tab)

