Monster-Lkw überrollt Suzuki-SUV – Dashcam nimmt erschreckende Szenen auf

Drei Männer in einem SUV glauben, ihr letztes Stündchen habe geschlagen, als ein riesiger Kipplaster auf sie zusteuert. Doch durch wie ein Wunder überleben sie das schreckliche Erlebnis.

Qaraghandy (Kasachstan) – Diese Bilder sind einfach nur verstörend: Dass auf Baustellen aus Unachtsamkeit Unfälle passieren, ist keine Seltenheit. Doch dass eine Kamera dabei alles filmt, dagegen schon. Doch alle drei Personen, die um Haaresbreite dem Tod entronnen sind, haben glücklicherweise überlebt. Darüber hinaus ist es ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Schließlich ist ein riesiger Kipplaster über deren Suzuki Grand Vitara XL-7 gerollt, als sie gerade darin saßen!

Offenbar waren die Insassen des SUV gerade kurz davor, auf der Baustelle eine Klimaanlage zu reparieren. Es bleibt zwar unklar, ob die Reparaturen für eines der massiven Transportfahrzeuge oder für ein Verwaltungsgebäude geplant waren, was aber sicher ist: Der Grand Vitara XL-7 steht zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort.

Schließlich steht der Wagen gefährlich nah am riesigen Kipplaster und obwohl sogar eine orange Fahne an der Antenne des SUV hängt, kann sie der Fahrer wahrscheinlich so weit oben im Führerhaus des Lasters nicht sehen. Und dann passiert es: Seine riesigen Räder drehen sich genau in Richtung des Suzuki und das Fahrzeug bewegt sich darauf zu. Im Auto sind die schockierten Rufe der Insassen zu hören, als sie erkennen, was als Nächstes geschieht.