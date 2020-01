Lotto-Wahnsinn: Hellseher sagt Liebespaar Geldsegen voraus - und verschätzt sich gravierend

Lotto: Bei dem Besuch eines Hellsehers sieht dieser einem Paar einen Gewinn voraus - dann geschieht etwas, womit niemand rechnen konnte.

Ein australisches Paar besuchte einen Hellseher, der sah ein mögliches Einkommen für die beiden voraus.

besuchte einen Hellseher, der sah ein mögliches Einkommen für die beiden voraus. Die beiden kauften ein Los beim Carramar Lottery Center and News in Morley , einem Vorort von Perth / Australien.

, einem Vorort von / Australien. Mit ihrem zweiten Lottoschein hielten sie nach der Ziehung einen Gewinn von unglaublichen $866,700 Australischen Dollar (umgerechnet ungefähr 537.236,83 Euro) in ihren Händen.

Perth/Australien - Als ein Paar einen Hellseher konsultiert, ahnen sie nicht was sie anschließend erleben werden. Der Hellseher sagt Ihnen bei ihrem Besuch einen möglichen Verdienst voraus. Was dann passierte, ist nahezu unglaublich.

Lotto: Der Kauf eines Lottoscheins endet in einer echten Überraschung

Das Ehepaar aus Morley, einem Vorort von Perth, erzählte, dass es sich in der Auslosung am Samstag den Division-1-Preis gesichert habe, nachdem es einen Hellseher konsultiert hatte. "Also haben wir einen Lottoschein* gekauft, einen kleinen Betrag gewonnen und dann mit diesem Geld einen weiteren Samstag-Lottoschein gekauft", berichten die glücklichen Gewinner im Interview mit der dailymail.co.uk.

„Es war aus heiterem Himmel. Ich dachte immer, wenn wir gewinnen würden, wären es High Fives und Champagner, aber stattdessen saßen wir wie betäubte Meeräsche da", erzählen sie weiter.

Lottogewinn: Der Hellseher hat sich bei seinen Angaben sogar verschätzt

Laut Bericht verschätzte sich der Hellseher sogar noch um ganze 250.000 Dollar. Er hatte eigentlich mit einem Geldsegen von 500.000 bis 600.000 Dollar gerechnet. Mit dem zweiten Ticket, dass die beiden aus dem Ertrag aus dem ersten Tickets bezahlten, erwuchs dann immerhin der stattliche Gewinn von 866.700 Australischen Dollar.

Lesen Sie auch: Mann knackt Millionen-Jackpot mit einer ganz speziellen Wette

Paar gewinnt im Lotto: Jeder Gewinn erzählt eine einzigartige Geschichte

Der Sprecher von Lotterywest, James Mooney bestätigte, dass die Lotto-Erfahrung des Paares eine weitere Geschichte sei, die zeige, dass jeder Gewinn der Division One eine ganz eigene Story beinhalte. "Allein diese Woche habe ich von einem Spieler gehört, der einen Monat lang sein Millionen-Dollar-Ticket im Handschuhfach hatte, und einem anderen, der seit 31 Jahren die gleichen Nummern verwendet", so Mooney. Auch die Geschichte dieser Lotto-Gewinnerin ist absolut unglaublich.

Ähnlich wie bei Lotto in Deutschland funktioniert es in Australien bei Lotterywest. Auch hier sind die richten Zahlen notwendig. Die Lotterie wird von der australischen Regierung betrieben, Anteile aus dem Ticketverkauf gehen zurück an die WA (Lotteriekommission von Westaustralien).

*Merkur.de gehört zum bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk

Rubriklistenbild: © dpa / Hendrik Schmidt