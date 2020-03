Es war kurz nach Mitternacht, als eine 27-Jährige den Polizei-Notruf wählte. Die Frau hatte bizarre Geräusche in ihrer Wohnung gehört.

Eine 27-Jährige setzt kurz nach Mitternacht (4. März) einen Notruf bei der Polizei ab.

Die Frau glaubte an einen Einbrecher in ihrer Wohnung.

Die Beamten konnten diesen Fall zum Glück schnell lösen.

Lübeck - Der Einsatz eines Staubsaugroboters hat eine Lübeckerin mitten in der Nacht in Angst versetzt und die Polizei auf den Plan gerufen. Nach Angaben der Beamten in der schleswig-holsteinischen Stadt wurden sie von der 27-jährigen Frau über Notruf darüber informiert, dass sich anscheinend ein Einbrecher in ihrer Wohnung befinde. Sie höre Geräusche.

Polizeieinsatz nach Notruf - 27-Jährige in Angst und Schrecken

Die Dame hatte sich demnach schon vor dem Telefongespräch mit der Einsatzzentrale sicherheitshalber auf ihre Terrasse begeben und floh dann weiter auf eine Nachbarterrasse, weil sich die Quelle der Geräusche in der Wohnung bewegte. Wenig später trafen Polizisten vor Ort ein, sondierten die Situation und gaben Entwarnung: Bei dem mutmaßlichen Täter handelte es sich lediglich um einen Saugroboter.

Das Gerät der Frau habe sich anscheinend selbstständig aktiviert, sei „seiner Bestimmung nachgegangen“ und habe „pflichtbewusst den Fußboden gereinigt“, erklärten die Beamten am Donnerstag weiter.

Ein Lkw-Fahrer war auf der A96 Richtung Lindau unterwegs, als er merkwürdige Geräusche hörte, berichtet Merkur.de*.

AfP

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.