Flugzeug-Absturz in Italien: Jet schlägt auf Landebahn auf – Mädchen (5) stirbt

Von: Teresa Toth, Karolin Schäfer

Feuerwehrleute arbeiten an der Unfallstelle, an der die Trümmer eines verbrannten Autos zu sehen sind. © Matteo Secci/dpa

Am Flughafen Turin spielt sich eine Tragödie ab. Ein Flugzeug der italienischen Luftwaffe stürzt ab. Dabei verliert ein fünfjähriges Mädchen ihr Leben.

Update vom 17. September, 21.04 Uhr: Nach dem Flugzeug-Absturz in Italien, bei dem ein fünfjähriges Mädchen ums Leben kam, hat sich ein Zeuge zu dem Vorfall geäußert. Gemeinsam mit seiner Frau war Michele Scarpello in der Nähe des Unfallortes, als der Flieger abstürzte. „Wir hörten den Einschlag, es war 16.50 Uhr“, erklärte Scarpello gegenüber der italienischen Zeitung La Stampa. Das Paar sei daraufhin zur Unfallstelle geeilt, um erste Hilfe zu leisten. „Auf dem Boden sahen wir das tote Kind liegen. Eine schreckliche Szene, die man nur schwer vergessen kann“, so Scarpello weiter.

Der Generaldirektor der Stadtverwaltung für Gesundheit, Dr. Giovanni La Valle, dankte indessen allen Helfenden für ihre Unterstützung. „Ich möchte mich bei allen Fachleuten bedanken, die sich sofort um eine so komplexe Situation gekümmert haben, auch wegen der emotionalen Auswirkungen, die mit der besonderen Situation verbunden sind“, sagte La Valle. Er spreche der Familie in dieser Zeit der großen Trauer sein Mitgefühl aus.

Tödlicher Flugzeug-Absturz in Italien: Bruder und Eltern des getöteten Mädchens verletzt

Update vom 17. September, 13.52 Uhr: Ein Flugzeug der italienischen Kunstflugstaffel ist abgestürzt. Trümmer der Maschine sollen das Auto einer Familie getroffen haben. Dabei starb ein fünfjähriges Mädchen. Ihr Bruder erlitt Verbrennungen bei dem Unglück. Nach Angaben der italienischen Zeitung La Stampa sollen rund 30 Prozent seines Körpers verbrannt sein. Auch die Eltern der Kinder wurden mit leichten Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem Flugzeug handelt es sich dem Branchen-Portal Aerotelegraph zufolge um das Kampfflugzeug „Aermacchi MB-339“. Der Pilot, der sich über den Schleudersitz retten konnte, wurde ebenfalls verletzt. Er konnte jedoch noch am Samstagabend das Krankenhaus wieder verlassen, meldete La Stampa.

Der Flughafen wurde nach dem Unfall umgehend geschlossen. Die Auswirkungen auf den Reiseverkehr dürften erheblich sein. Bis Sonntagnacht bleibt der internationale Flughafen angesichts des Absturzes geschlossen, hieß es auf der Webseite. Reisenden wird geraten, sich für Umbuchungen an die Fluggesellschaft oder das Reisebüro zu wenden. Die meisten Flüge wurden storniert oder werden unter anderem über Mailand umgeleitet.

Flugzeug-Absturz in Italien: Familie wird von Trümmern getroffen – Kind kommt ums Leben

Update vom 16. September, 20.29 Uhr: In Italien ist ein Flugzeug der italienischen Kunstflugstaffel abgestürzt. Dabei kam ein fünfjähriges Mädchen ums Leben. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, soll ein brennendes Teil des Jets das Auto der Familie auf einer nahe gelegenen Landstraße getroffen haben. Die genauen Umstände des Vorfalls sind bislang unklar.

Die örtliche Zeitung La Stampa geht jedoch davon aus, dass die Maschine womöglich mit einem Vogelschwarm kollidiert sei und der Pilot deshalb die Kontrolle verloren haben könnte. Der Auftritt anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Luftwaffe am Sonntag, für den die Kunstflugstaffel probte, wurde abgesagt.

Erstmeldung vom 16. September, 19.45 Uhr: Turin – Während eines Übungsfluges ist ein Flugzeug der italienischen Luftwaffe abgestürzt. Kurz nach Start verlor der Pilot offenbar die Kontrolle, die Maschine schlug auf der Landebahn auf.

Flugzeug-Absturz in Italien: Pilot rettet sich durch Schleuder-Sitz – Kind stirbt

Eigentlich sollte für die bevorstehende Feier der Luftwaffe in Italien am Sonntag (17. September) geprobt werden. Allerdings krachte die Maschine kurz nach dem Abheben in die Nähe des Flughafens Turin in der Ortschaft Caselle, wie die italienische Tageszeitung Corriere della Sera berichtete. Der Jet schlug am unteren Ende der Landebahn auf, es entwickelte sich eine riesige Rauchwolke.

Videos in den sozialen Medien zeigen den Absturz des Flugzeuges. Zu sehen ist auch, wie sich der Pilot noch vor der Kollision aus dem Jet schleudern kann. Kurz darauf ging der Fallschirm auf. Der Zeitung zufolge sei er unverletzt, stehe aber unter Schock und wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Wie Rai News 24 berichtete, soll bei dem Absturz ein fünfjähriges Mädchen ums Leben gekommen sein. Ein neunjähriger Junge erlitt Verbrennungen. Auch die beiden Eltern wurden den Angaben zufolge verletzt. Der internationale Flughafen ist vorübergehend geschlossen worden.

Erst vor wenigen Monaten stürzte ein Flugzeug in Kroatien ab – mehrere Menschen starben. Bei einem Flugzeugabsturz in Namibia stirbt eine deutsche Familie. (kas/dpa)