Luisa Neubauer sendet nach Papst-Besuch emotionale Instagram-Botschaft

Von: Patrick Mayer

Teilen

Papst Franziskus empfängt die Deutsche Luisa Neubauer, die bei Instagram gegen eine angebliche „Unterdrückung und Kriminalisierung“ der Klimaaktivisten wettert.

Vatikanstadt – Luisa Neubauer hat nach einem viel beachteten Besuch bei Papst Franziskus eine mutmaßliche „Unterdrückung und Kriminalisierung“ von Klimaaktivisten kritisiert. Zuvor hatte das Oberhaupt der Katholischen Kirche Sympathie gegenüber Klimabewegungen wie „Fridays for Future“ geäußert – und die Politik zum Handeln aufgefordert.

Fridays for Future: Papst Franziskus empfängt Klimaaktivistin Luisa Neubauer

Neubauer bedeutete das offensichtlich sehr viel. Bei Instagram schrieb die Vertreterin der Aktivistengruppe „Fridays for Future“ an den Pontifex gerichtet: „Es war uns eine Ehre, dass Sie in einem entscheidenden Moment der Zeitgeschichte unser Gastgeber waren, und dass Sie unserer Forderung eine Bühne geboten haben, Klimaaktivisten gegen Unterdrückung und Kriminalisierung zu verteidigen.“

Der Kirchenstaat hatte an diesem Donnerstag (5. Oktober) unter dem Titel „Laudate Deum – Stimmen und Zeugnisse zur Klimakrise“ zu einer Pressekonferenz im Vatikan geladen. Unter den Teilnehmern, die sich für Nachhaltigkeit und Klimaschutz einsetzen, war neben dem italienischen Nobelpreisträger in Physik, Giorgio Parisi, auch Neubauer.

Was ihr Angst mache, „ist nicht nur die Krise. Was mir Angst macht, ist der Weg unserer politischen Anführer, auf diese Krise zu antworten. Papst Franziskus hat recht mit seiner tiefen Besorgnis“, erklärte die 27-jährige Hamburgerin in ihrer Rede vor Vertretern der Vatikanstadt in der italienischen Metropole Rom und vor den anwesenden Klimaaktivisten.

Luisa Neubauer im Vatikan: Klimaaktivistin kritisiert Regierungen scharf

„Anstatt diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die weiterhin fossile Brennstoffe verbrennen, haben Regierungen damit begonnen, diejenigen zu kriminalisieren, die Land und Leben verteidigen“, erklärte Neubauer weiter. „Sie haben damit begonnen, uns als ‚radikalisiert‘ zu porträtieren“, meinte sie. „Früher hatte ich Angst vor der Klimakrise. Was mir jetzt Angst macht, ist die Art und Weise, wie wir als Klimaaktivisten in dem eskalierenden Klima aus Unterdrückung und Kriminalisierung weitermachen sollen.“

Klimaaktivistin aus Deutschland: Luisa Neubauer beim Empfang im Vatikan © IMAGO/Angelo Carconi

Neubauer sprach vor dem Vatikan emotional von „leeren Versprechen“ der Regierungen und „Hoffnungslosigkeit“. Sie forderte, Klimaaktivisten „zu schützen“, und bat die Katholische Kirche, „ein wahrer Verbündeter derjenigen zu werden, die an der Front kämpfen“.

Papst Franziskus hat Sympathien für „Fridays for Future“

„Fridays for Future“ setzt sich, im August 2018 als Bewegung von Schülern und Studenten gegründet, für schnelle und effiziente Klimaschutz-Maßnahmen ein. In Deutschland ist Neubauer eine der Hauptorganisatorinnen des Klimastreiks. Anfang des Jahres war Neubauer bei der Sitzblockade des Braunkohleorts Lützerath mit rund 100 weiteren Demonstrierenden abgeführt worden.

Papst Franziskus hatte laut Süddeutscher Zeitung (SZ) indes wiederholt sein Verständnis und seine Sympathie für die Bewegung „Fridays for Future“ zum Ausdruck gebracht. Er drängte zudem die Politik, die Ursachen des Klimawandels anzugehen. Denn, so Franziskus: „Die Welt, die uns umgibt, zerbröckelt.“ (pm)