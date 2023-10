6 kuriose Verbrechen, mit denen selbst Detektiv Conan überfordert wäre

Von: Kilian Bäuml

Jeden Tag passieren seltsame Dinge, manche davon verstoßen sogar gegen das Gesetz. Sie sind deshalb aber nicht weniger komisch.

Wer aufgeregt oder nervös ist, greift vielleicht zu einer Tasse Baldrian-Tee oder meditiert eine Runde, um sich zu beruhigen. Ein Mann aus der britischen Stadt Colchester hatte eine andere Idee, was ihn beruhigen könnte – ein Schnuller. Das sagte der Mann zumindest am Dienstag, 10. Oktober 2023, nachdem er die Schnuller von fünf Babys gestohlen hatte.



Insgesamt leben inzwischen acht Milliarden Menschen auf der Welt, davon allein mehr als 80 Millionen in Deutschland. Kein Wunder, dass da immer wieder Leute auf seltsame Ideen kommen – auch auf illegale. Für skurrile Verbrechen muss man nicht weit über Ländergrenzen hinweg schauen, wie die folgenden fünf Meldungen deutlich machen. BuzzFeed News Deutschland von Ippen.Media hat sie für dich gesammelt.

Seltsame Dinge passieren jeden Tag, einige davon sind nicht ganz legal, zum Beispiel diese sechs „Verbrechen“. (Symbolbild/Montage) © Imago/dpa/Montage

1. Der Einbrecher in der Badewanne

Stell dir vor, deine Nachbarn rufen an, weil sie komische Geräusche aus deiner Wohnung hören. Wenn du zu Hause ankommst, bemerkst du, dass die Tür aufgebrochen wurde. Für viele ist das Einbruchsszenario eine echte Albtraum-Vorstellung. Ein 58-jähriger Mann aus Münster fand jedoch nicht nur eine aufgebrochene Tür, sondern auch den Einbrecher – und zwar in der Badewanne.



Ein 17-Jähriger hatte sich Zutritt zur Wohnung verschafft, mutmaßlich um Handy, Kleidung und Tabak zu stehlen. Nach seinem Beutezug beschloss der junge Mann offenbar, sich eine Runde im heißen Wasser zu entspannen und ließ sich ein Bad ein. Eine seltsame Situation – zumindest hatte sich der Einbrecher wieder angezogen, als die Polizei eintraf.

2. Der Mann im falschen Bett

Stell dir vor, du wachst auf und findest eine schlafende Person in deiner Wohnung, die dort nicht wohnt. So etwas Ähnliches hat sich in Ascheberg im Münsterland zugetragen. Eine Frau fand einen fremden Mann schlafend in ihrem Gästebett. Des Rätsels Lösung: Alkohol. Freunde wollten den betrunkenen Mann nach Hause bringen, aus ungeklärten Gründen landete er jedoch im Haus der Frau, ihre Tür war offenbar nicht verschlossen.



Ob die Freunde den Mann bis ins Gästezimmer brachten, ist ungeklärt. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich nicht um eine klassische Straftat. Trotzdem erreichte die Geschichte überregionale Aufmerksamkeit – zugegeben, die Story klingt auch ein bisschen nach dem Handlungsstrang einer Sitcom-Folge.

3. Die Sichtung auf dem Dach

Aufs Dach steigen wohl die wenigstens regelmäßig und die Wahrscheinlichkeit für eine skurrile Begegnung dort gehen wohl auch gegen null. Ein wildes oder sogar gefährliches Tier dort zu treffen ist gerade in Deutschland zumindest ungewöhnlich. Wie 24Rhein berichtet, alarmierte eine besorgte Frau die Polizei. Sie habe eine „große, dicke Schlange, vermutlich eine Python“ gesehen, meldet sie. Für viele wahrscheinlich eine Horror-Vorstellung – für manche sind Schlangen sogar der Grund, eine Australien-Reise von der Bucket-List zu streichen.



Zwei Polizisten fuhren zu der Frau, die ihnen ein Foto der Schlange zeigte, daraufhin kontaktierten die Beamten die Feuerwehr. Diese machte sich sogleich auf den Weg, doch schnell stellte sich heraus – bei der Python handelt es sich in Wahrheit nur um Bauschaum, der aus dem Dach herauskam.

Auf dem Foto soll die angebliche Riesenschlange zu sehen sein. © Polizei Rhein-Kreis Neuss

Auf dem Foto hat der Bauschaum jedoch wirklich erstaunliche Ähnlichkeit zu einer Schlange. Immerhin besser so als andersrum, denn manchmal befinden sich Schlangen an wirklich unerwarteten Orten. Zum Beispiel wurde einmal eine Schlange in einem Flugzeug entdeckt.

4. Die Drogen-Oma

Wer an ältere Damen denkt, dem kommen wohl eher Kuchen und Strickzeug in den Sinn als wilde Bar-Abende voller Drogen. Wie die Berliner Zeitung berichtet, trug sich jedoch genau das im Stadtteil Wilmersdorf zu. Eine 76-jährige Frau soll mehrere Drogen-Partys veranstaltet haben, den Stoff verkaufte sie offenbar selbst.



Von den Ermittlungen gegen sie ließ sich die ältere Dame wohl kaum beeindrucken – ganz im Gegenteil. Selbst nach Beginn der Ermittlungen soll sie mithilfe eines Kollegen weitergedealt haben. Das Phänomen der Drogen-Oma ist übrigens keine Seltenheit. Nicht nur Jugendliche schmeißen sich für Klicks was ein und zeigen auf TikTok, was passiert, „wenn Ecstasy rein kickt“: Immer wieder werden ältere Damen als Dealerinnen entlarvt.

Solltest du übermäßigen Drogenkonsum bei deinen Freunden feststellen, kannst du ihnen auf mehrere Arten helfen – ausgrenzen solltest du sie nicht.

5. Die Hanf-Pflanze im Hintergrund

Kann sich noch jemand an die „Ice Bucket Challenge“ erinnern? Zugegeben, es ist schon ein paar Jahre her. In guter Erinnerung bleibt für einige die Teilnahme des Grünen-Politikers Cem Özdemir, dem Photobomb-Experten. Doch nicht etwa, weil er als einziger Politiker an der Aktion teilnahm. Grund war viel mehr, was außer Özdemir noch im Video zu sehen war: Eine Hanf-Pflanze. (Für manche vielleicht nicht überraschend, immerhin setzen sich die Grünen für die Legalisierung von Cannabis ein.)



Zu dieser Zeit war der Besitz einer Hanf-Pflanze jedoch illegal und das Ganze hätte für den Politiker auch ein Nachspiel haben können. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter sprach damals von einer „leichten Dusseligkeit“. Özdemir hatte die Pflanze offenbar bei der Aufzeichnung nicht bemerkt. Seiner politischen Karriere tat der Fauxpas jedoch keinen Abbruch. Das Video ist übrigens auf dem YouTube-Channel der Grünen noch immer zu sehen.

Doch nicht nur im Video der „Ice Bucket Challenge“ sorgt er für den ein oder anderen Stirnrunzler oder Lacher. Auch in Uniform eignet sich Cem Özdemir bestens für Memes. (kiba/dpa)