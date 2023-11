„Eine Kriegsszenerie“: Jugendliche schießen mit selbstgebautem Mörser auf Schule

Von: Maximilian Hertel

Teilen

In Frankreich wurde eine Schule mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Mülltonnen vor dem Gelände wurden in Brand gesteckt. (Symbolbild) © IMAGO / Gottfried Czepluch

Am Freitagmorgen kam es an einer Schule in Lyon zu Ausschreitungen: Mehrere Jugendliche haben das Schulgelände eines Gymnasiums attackiert.

Lyon – Frankreichs Schulen kommen nicht zur Ruhe. Erst im Oktober gab es eine tödliche Messerattacke in einer Schule in Nordfrankreich auf einen Lehrer. Nun gab es einen neuen Vorfall an einer Schule in Lyon: Kurz nach sieben Uhr hat eine Gruppe von Jugendlichen mit teils selbstgebauten Mörsern das Schulgelände und mindestens eine Lehrkraft angegriffen.

Auch in Deutschland kam es in den vergangenen zwei Wochen zu ernsten Zwischenfällen an Schulen: Während in Hamburg mittlerweile vier Jugendliche festgenommen wurden, nachdem sie zwei Lehrerinnen mit einer Schusswaffe bedroht haben, hat ein Schüler in Offenburg einen seiner Mitschüler erschossen.

Jugendliche schießen mit selbstgebautem Mörser auf Schule in Lyon

Brennende Mülltonen und verängstigte Schüler: Dieses Bild bot sich Freitagmorgen (10. November) am Gymnasium La Martinière Monplaisir im 8. Arrondissement in Lyon. Laut der Tageszeitung Le Figaro und der Polizei von Lyon haben gegen sieben Uhr etwa 15 Jugendliche das Schulgelände angegriffen, darunter mindestens ein Schüler der hiesigen Schule.

Zunächst sollen die Mülltonen vor dem Schulgelände in Brand gesteckt worden sein. Kurz darauf haben die Angreifer das Schulgelände mit Feuerwerkskörpern angegriffen, teils abgefeuert aus selbstgebauten Vorrichtungen, die einem Mörser ähneln – ein Geschütz, das für indirekten Beschuss vom Militär genutzt wird. Neben dem Schulgebäude soll der Angriff auch dem Schulleiter gegolten haben, der sich während des Angriffs glücklicherweise hinter einem Gitter befunden haben soll. Verletzte gab es demnach keine.

Angriff auf Schule in Frankreich – „Eine Kriegsszenerie mit Feuerwerkskörpern“

Durch das schnelle Eingreifen der Sicherheitsbehörden konnten zum jetzigen Zeitpunkt laut der französischen Tageszeitung zwei Verdächtige festgenommen werden. Mindestens einer der beiden Jugendlichen sei ein Schüler des angegriffenen Gymnasiums, gegen den auch ein Disziplinarverfahren der Schule vorliege. Ob ein Zusammenhang mit dem Angriff besteht, ist noch nicht geklärt. Neben den Aufzeichnungen der Überwachungskameras der Einrichtungen zeigen auch mehrere Videos auf Social-Media-Plattformen das Ausmaß des Ansturms.

Ein zu dem Zeitpunkt anwesendes Elternteil einer Schülerin, die an diesem Morgen eine Vorbereitungsklasse besuchte, beschrieb die Situation als „eine Kriegsszenerie mit Feuerwerkskörpern“, bei der die Kinder in Panik geraten seien. Der Rektor der Akademie von Lyon verurteilt den Aufstand der Jugendlichen aufs Schärfste: „Gewalt gegen die Schule der Republik kann nicht toleriert werden“. Laut einigen Aussagen von Anwohnern sei die Aktion von Freitag kein Einzelfall. Auch in der Vergangenheit soll es immer wieder zu ähnlichen Ausschreitungen gekommen sein.

„Das geht fast seit zwei Jahren so“ – Angriff auf Schule soll kein Einzelfall sein

Der Aussage eines Anwohners aus dem Viertel gegenüber der Zeitung Le Progrès zufolge habe es in den letzten zwei Jahren immer häufiger Ausschreitungen zwischen der Polizei und jugendlichen Randalierern gegeben: „Es ist fast zwei Jahre her, dass sich die Situation im Viertel stark verschlechtert hat.“ Auch das Krachen von Feuerwerkskörpern sei regelmäßig zu hören. Die Anwohner würden unter der „zunehmende Ohnmacht der Sicherheitskräfte“ leiden.

Auch ein Lehrer der Schule La Martinière Monplaisir berichtet den Reportern der Le Figaro von Schwierigkeiten, die schon seit Jahren bestehen würden. Die Schule bekomme nur dann Hilfe, wenn es Probleme gibt. Besonders die familiäre Situation sei bei vielen Schülern besorgniserregend und immer wieder Auslöser für neue Spannungen: „Es ist unmöglich, dass sich das nicht auf das schulische Umfeld auswirkt. Heute Morgen sind wir natürlich geschockt, aber das bestätigt die Notwendigkeit, Mittel zu erhalten. Die Schule ist keine Oase außerhalb der Welt, und das, was passiert ist, spiegelt unsere gesamte Gesellschaft wider, die sich verhärtet.“