Touristen festgenommen - ihnen wird besonders Ekliges vorgeworfen

Beliebter Ausflugsort: Machu Picchu zieht Urlauber aus allen Ecken der Welt an.

In gesperrtem Sonnentempel

In der weltberühmten Inkastadt Machu Picchu ist eine Gruppe Touristen festgenommen worden. Ihnen wird zur Last gelegt, in einem gesperrten Tempel ihre Notdurft verrichtet zu haben.