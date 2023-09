Anklage im Fall Maddie: Prozess gegen Christian B. nun doch in Braunschweig

Von: Moritz Bletzinger

Wende im Streit um Christian B.: Der Prozess gegen den Verdächtigen im Fall um Maddie McCann kann jetzt doch in Braunschweig starten.

Braunschweig – Hat Christian B. die damals dreijährige Madeleine McCann entführt und getötet? Das versucht die Staatsanwaltschaft Braunschweig seit Jahren herauszufinden. Im Frühsommer 2023 der überraschende Rückschlag: Der Prozess ist geplatzt. Das Landgericht Braunschweig sieht sich nicht zuständig, keine Anklage gegen den Verdächtigen.

Jetzt die neuerliche Wende: Das Oberlandesgericht erklärt das Landgericht doch für zuständig. Es darf in Braunschweig verhandelt werden.

Ist Christian B. für das Verschwinden von Maddie verantwortlich? © epa/Luis_Forra/Fotomontage

Überraschung im Fall Maddie: Anklage gegen Verdächtigen Christian B. doch in Braunschweig

Die Staatsanwaltschaft hatte im Mai Beschwerde gegen das Landgericht eingelegt. Staatsanwalt Christian Wolters stellte damals gegenüber IPPEN.MEDIA klar: „Unter Zugrundelegung unserer Erkenntnisse liegt die Zuständigkeit nach unserer Ansicht hier bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Wir werden sehen, ob die Gerichte das auch so beurteilen.“ Das haben sie jetzt getan.

Auf der anderen Seite stößt der Beschluss des Oberlandesgerichts auf Verwunderung. „Die Entscheidung muss man zum jetzigen Zeitpunkt akzeptieren, auch wenn ich sie – wie auch die zuständige Kammer – für falsch erachte“, sagt Friedrich Fülscher, der Verteidiger von B. zur Bild. Er kündigt an, die örtlichen Behörden zu rügen.

Prozess-Wende im Fall Maddie McCann: Verteidiger von Christian B. kündigt Rüge an

Die Verteidigung des Maddie-Verdächtigen argumentiert, Christian B. habe vor seiner Ausreise in einer Lagerhalle in Sachsen-Anhalt gelebt. Dieser Ansicht war auch das Landgericht. Das Oberlandesgericht beruft sich jetzt auf Indizien und Beweismittel, die belegen sollen, dass sich B. in Niedersachsen aufgehalten hatte.

Wann der Prozess vor Gericht beginnen wird, bleibt nach dieser Wende unklar. Darüber entscheidet das Landgericht Braunschweig.