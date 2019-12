Dieses Mädchen-Foto verwirrt die Onliner - die optische Täuschung verwirrt fast jeden

„Das arme Mädchen!“ Bei diesem Foto erschrecken die meisten User und sind schockiert. Die Beine des Mädchens sehen sehr seltsam aus. Ein Detail sorgt für die Auflösung.

New York - „Oh Gott, die arme“, denken sich wohl die meisten bei diesem Anblick. Ein Foto von einem kleinen Mädchen erschreckt die User auf Twitter und Facebook und geht viral. Das Bild hat auf Facebook mittlerweile mehr als 46.000 Reaktionen und 37.000 Kommentare erhalten. Zudem wurde das Foto mehr als 230.000 Mal geteilt (Stand: 27. November, 11:30 Uhr).

Das Foto zeigt ein kleines Mädchen mit einem süßem Clip im Haar und einem kuscheligen Schal um den Hals. Doch beim Anblick ihrer Beine läuft es einem eiskalt den Rücken herunter. Die User sind verwirrt. Was hat das Mädchen an ihren Beinen? Wieso sehen diese so komisch aus? Ein Detail klärt schließlich auf - und verwirrt manche Nutzer noch mehr.

Foto mit Mädchen: „Dieses Foto hat mich durcheinander gebracht.“

Die Nutzer auf Twitter und Facebook trauen ihren Augen nicht. „Das Bild ist mega verwirrend“, kommentiert ein User. Eine andere Nutzerin schreibt: „Dieses Bild hat mich für eine Sekunde durcheinander gebracht ... hat mich zu Tode erschreckt.“ In die gleiche Richtung gehen alle Reaktionen der Nutzer, wie „The Sun“ berichtet.

Dabei haben alle ein Detail übersehen - oder sie hätten einfach nur die Überschrift lesen sollen. Das Bild wurde mit dem Titel „Junges Mädchen mit einer Tüte Popcorn“ gepostet. Beim Heranzoomen fällt das Popcorn plötzlich auf. Das Mädchen hält die Tüte in ihren Händen. Das Popcorn passt farblich perfekt zum ausgetrockneten Gras im Hintergrund. Eine perfekte Illusion also.

Young girl with a bag of popcorn. pic.twitter.com/eV9lE3csll — DaBabyDaddy (@The_Nifemi) 25. November 2019

User werden durch das Detail noch mehr verwirrt

So schrieben User, die sich das Bild länger anschauten: „Ich dachte, ihre Beine wären so, bis ich heranzoomte und einen weiteren Blick darauf warf.“ Doch die Verwirrung der User ist auch nach der Entdeckung desPopcorns noch da. Die meisten fragen sich: „Warum ist das Popcorn am Anfang so unsichtbar?“

