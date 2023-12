Magische Mandarinen auf TikTok

Mandarinen-Trick auf TikTok sorgt für leuchtende Kinderaugen (Symbolbild) © Westend61/IMAGO

Die liebste Frucht der Deutschen während der Weihnachtszeit duftet nicht nur überall, sondern kann auch ganz anders für Stimmung sorgen.

Es riecht im Büro, im Klassenzimmer, in Vorlesungssälen und auch in Geschäften nach Mandarinen, da muss man nicht auf den Kalender schauen, sondern weiß sofort: Es ist Weihnachtszeit. Kein Wunder, dass die Einkaufswagen zu dieser Zeit mit der Frucht gefüllt sind. Aber was tun, wenn doch mal eine matschig wird?



Die TikTok-Community hat eine magische Idee, die für noch mehr Weihnachtsstimmung und leuchtende Kinderaugen sorgt. BuzzFeed News Deutschland erklärt, wie du aus alten Mandarinen magische Leuchtkugeln zaubern kannst.

