Mallorca macht Ballermann wegen Corona-Partys dicht - Balearen-Minister äußert Unmut über „Sauftouristen“

Illegale Corona-Partys deutscher Touristen ziehen harte Konsequenzen nach sich: Mallorca ordnet die Zwangsschließung aller Lokale am „Ballermann“ an - und nicht nur dort.

Coronavirus-Pandemie in Europa: Riesen-Ärger mit deutschen und britischen Touristen auf Mallorca .

. Die Touristen hatten illegale Corona-Partys gefeiert und sich nicht an die in Spanien geltenden Covid-19-Schutzmaßnahmen* gehalten.

gefeiert und sich nicht an die in geltenden gehalten. Die Regionalregierung in Mallorca greift hart durch - und schließt die Lokale am „Ballermann“ sowie in Magaluf.

Update vom 16. Juli, 14.36 Uhr: Nach der Zwangsschließung von Lokalen am „Ballermann“ in Folge von Partys ohne Maske und Sicherheitsabstand wacht die Polizei nun über die Einhaltung. Am Donnerstagmittag herrschte in der beliebten Feiermeile an der „Bier-“ und „Schinkenstraße“ gähnende Leere. Neben Polizisten waren dort nur wenige Menschen zu sehen. Alle Lokale, die normalerweise oft schon mittags voll sind, waren zu.

Die Anordnung war am Mittwoch in Kraft getreten und gilt zunächst für zwei Monate. Der balearische Tourismusminister Iago Negueruela erklärte, sowohl eine Verkürzung als auch eine Verlängerung der Zwangsschließungen seien je nach Verhalten der Menschen nicht auszuschließen. Seine Aussagen über die sogenannten „Sauftouristen“ waren am Donnerstag auf den Titelseiten vieler Regionalblätter zu sehen: „Wir wollen diese Touristen nicht. Sie sollen nicht kommen.“

+ Beamte stehen nach Corona-Partys Wache auf Mallorca. © dpa / Francisco Ubilla

Das Verhalten einiger weniger Urlauber und Lokalbesitzer dürfe nicht die riesigen Anstrengungen der Menschen auf den Balearen im Kampf gegen die Pandemie aufs Spiel setzen, so der Minister. Er bezog sich auf Fotos und Videoaufnahmen, die gezeigt hatten, wie Hunderte - mutmaßlich Touristen aus Deutschland und Großbritannien - am Wochenende an der Playa de Palma sowie in Magaluf getrunken, getanzt und gefeiert hatten. Sie waren unterwegs, ohne Schutzmaske zu tragen und ohne den in ganz Spanien vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von mindestens eineinhalb Metern einzuhalten.

Mallorca macht „Ballermann“ dicht - Betroffener Wirt ist fassungslos und nennt schlimme Konsequenzen

Update vom 16. Juli, 9.38 Uhr: Die Regionalregierung in Palma hat nach illegalen Corona-Partys am vergangenen Freitag den „Ballermann“ und weitere Orte auf Mallorca dichtgemacht (siehe Erstmeldung vom 15. Juli). Ein betroffener Wirt erhebt jetzt schwere Vorwürfe gegen die Beteiligten. Michael Bohrmann, Düsseldorfer Wirt des „Deutschen Ecks“ in der bei Touristen beliebten Malle-Partymeile „Bierstraße“ sagte zu focus.de, er sei zwar komplett von den Feiernden „überrannt“ worden - nach mehr als zwei Stunden sei aber alles wieder „unter Kontrolle“ gewesen.

Nicht nur das: „Wäre Freitag auch nur ein Polizist reingekommen, wäre gar nichts passiert. Das hätte man doch schon am Flughafen merken müssen, dass viele Passagiere landen, die zum Ballermann wollen“, glaubt Bohrmann. Aber die Polizei habe nicht rechtzeitig eingegriffen, kritisiert er. „Die hätten die Lokale räumen sollen, Bußgelder verhängen und gut ist. So stinkt die ganze Sache doch zum Himmel.“

+ Konsequenz aus Corona-Partys auf Mallorca: Die „Bierstraße“ in dem Touristenziel befindet sich im Lockdown. © dpa / Clara Margais

Corona-Party-Bilder aus Mallorca: „Als sei bewusst nach Fehlern gesucht worden“

In den Tagen nach dem Eklat haben sich Bohrmann zufolge alle Lokale vorbildlich verhalten. Im Netz und im TV waren jedoch ständig Bilder von alle Corona-Maßnahmen ignorierenden Feiernden zu sehen. Bohrmann sieht da die Medien in der Verantwortung: „Da waren so viele TV-Sender da, das waren fast alle. Sogar ein Team aus Holland war vor Ort. Dann sind teilweise Bilder gezeigt worden, die sind fünf Jahre alt. Da hängen Girlanden bei uns im Laden, das muss an Karneval gewesen sein. Sowas hänge ich doch nicht im Sommer auf!“, zitiert ihn focus.de - „Als sei bewusst nach Fehlern gesucht worden", so Bohrmanns Verdacht. Eine „Hetzjagd“ nennt er es.

Die Konsequenzen seien für Bohrmann bitter. „Ich muss jetzt wieder das ganze Essen wegschmeißen, das hält ja keine zwei Monate. Ich stehe das irgendwie durch, aber ich habe 23 Angestellte, die gerade wieder komplett gearbeitet haben. Die sind jetzt alle wieder arbeitslos.“ Die betroffenen Wirte wollen sich laut focus.de nun wehren. Kommenden Freitag ist ein Treffen geplant, anschließend soll es vor Gericht gehen.

Corona-Partys: Mallorca greift knallhart durch - und macht den „Ballermann“ komplett dicht

Erstmeldung vom 15. Juli:

München/Palma - Es ist der Hotspot vieler deutscher Party-Touristen im Sommerurlaub schlechthin: der Ballermann auf der Balearen-Insel Mallorca.

Mallorca macht Ballermann zu: Deutsche Touristen sorgten für Corona-Ärger

Doch: Ausgerechnet deutsche Touristen, die sich nicht an die in Spanien geltenden Corona-Regeln* gehalten hatten, haben nun eine ebenso kompromisslose Reaktion der Regionalregierung in Palma provoziert.

Ach, der deutsche Tourist hat sich auf #mallorca daneben benommen?



Das konnte ja keiner ahnen. — Der heine Ferr (@wortuose) July 12, 2020

Konkret: Mallorca verhängte an diesem Mittwoch eine Zwangsschließung der Lokale an der „Bier-“ und „Schinnkenstraße“ am „Ballermann“. Und zwar per sofort.

Die entsprechende Anordnung soll laut Behördenangaben in der Coronavirus-Pandemie* zwei Monate gelten, ergo, bis Mitte September.

Mallorca schließt Ballermann: Illegale Corona-Partys in der „Schinkenstraße“

Dann, wenn die Hauptsaison in den Diskotheken, Bars und Kneipen am „Ballermann“ schon wieder vorüber ist.

Doch offenbar sahen die lokalen Behörden nach schweren Missachtungen der Covid-19-Schutzmaßnahmen* vor Ort keinen anderen Ausweg - trotz erwarteter Auswirkungen auf den Feier-Tourismus auf der Balearen-Insel.

Das harte Durchgreifen richtet sich derweil nicht nur gegen deutsche Party-Touristen. So ordnete die Regionalregierung aus demselben Grund die Schließung aller Lokale der Straße Puerto Ballena in der Briten-Hochburg Magaluf westlich der Inselhauptstadt an, wie der balearische Tourismusminister Iago Negueruela in Palma weiter mitteilte.

Corona auf Mallorca: Wilde Partys am Ballermann und in Magaluf

Das Verhalten einiger weniger Urlauber und Lokalbesitzer dürfe nicht die riesigen Anstrengungen der Menschen auf den Balearen im Kampf gegen die Pandemie aufs Spiel setzen, erklärte Negueruela.

In den Tagen zuvor kursierten Fotos und Videos sowohl vom „Ballermann“ als auch aus Magaluf im Internet, auf denen wild feiernde Touristen zu sehen waren, die meist keine Mundschutzmasken* trugen und sich in keinster Weise an Abstands- und Hygieneregeln hielten.

Missachtung der Corona-Regeln auf Mallorca - andere Touristen sogar ausgelacht

Mehr noch: Berichten zufolge wurden andere Touristen, die sich an den in ganz Spanien vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von mindestens eineinhalb Metern hielten und /oder eine Schutzmaske trugen, sogar ausgelacht.

Zum Lachen war der Regionalregierung jetzt nicht mehr zumute. (pm) *merkur.de und tz.de sind Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © dpa / Francisco Ubilla