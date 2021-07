Mallorca-Urlauber erhalten Corona-Versicherung

Ab dem 22. Juli 2021 tritt für Urlauber auf Mallorca und den Nachbarinseln eine Corona-Versicherung in Kraft. Dies wird von der balearischen Regierung in die Wege geleitet.

Mallorca – Der Corona-Inzidenzwert in Spanien hat mittlerweile die 200 überschritten. Alpha- und Delta-Variante halten das Land in Atem*. Deswegen erwägt die Bundesregierung, das populäre Urlaubsland als Corona-Risikogebiet einzustufen*. Würde aber nicht bedeuten, dass Urlaub auf Mallorca kategorisch wegfällt. Im Gegenteil: Um Spanien-Touristen Sicherheit zu garantieren, tritt ab Ende Juli 2021 eine Corona-Versicherung in Kraft.

Diese wird von der Balearen-Regierung initiiert, die Garantie wird vom deutschen Reiseversicherer Ergo abgewickelt. Die Corona-Versicherung für Urlauber auf Mallorca ist jedoch auf eine bestimmte Summe begrenzt*. Zudem kann sie nicht von jedem Urlauber in Anspruch genommen werden. Vorausgesetzt wird beispielsweise, dass sich an der Versicherung Interessierte in einer offiziellen Unterkunft einmieten. Private Unterkünfte bei Freunden oder nicht angemeldete Ferienwohnungen zählen nicht dazu.