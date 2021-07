Sohn sieht im Stau geklautes Auto seiner Mutter – und nimmt es selbst in die Hand

Einer Frau wird mitten in der Nacht ihr Auto gestohlen. Durch einen Zufall entdeckt ihr Sohn es nur einen Tag später vor sich im Stau – und schreitet beherzt zur Tat.

Wien – Da hat er aber nicht schlecht gestaunt, als er plötzlich den Wagen seiner Mutter vor sich im Stau sieht: Ein 24-Jähriger hat etwas auf der Straße erlebt, das nur wenigen passiert. Der junge Wiener sieht doch tatsächlich das Auto direkt vor sich, das seiner Mutter in der Nacht zuvor gestohlen worden ist! Doch so lustig, wie es sich anhört, ist der Vorfall nicht geendet.

Doch von Anfang an: Der junge Mann fährt am Tag nach dem Autoklau nachmittags auf der Mariahilfer Straße in Rudolfsheim-Fünfhaus (einem Wiener Bezirk) entlang, da stockt der Verkehr. Er muss stehen bleiben und warten. Dabei entdeckt er besagten Wagen, den seine 40-jährige Mutter nur zwölf Stunden zuvor bei der Polizei als gestohlen gemeldet und deshalb Anzeige erstattet hat.

Der 24-Jährige handelt kurz entschlossen und schreitet zur Tat, schließlich weiß er, dass das seine einzige Möglichkeit ist, den Wagen wieder zurückzubekommen. Er reagiert schnell und „hat dann sein Fahrzeug vor das als gestohlen gemeldete Fahrzeug gestellt und eine Weiterfahrt somit verhindert“, berichtet Polizeisprecher Daniel Fürst gegenüber Radio Wien. Wie der Sohn es geschafft hat, die Autodiebe zu stehlen und was diese für eine absurde Ausrede parat haben, dazu gibt es hier mehr.* *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.