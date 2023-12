Drama nach Weihnachtsfeier in Österreich – Mann (57) bleibt mit Auto im Schnee stecken und erfriert

Von: Robin Dittrich

In der Nacht auf Samstag ereignete sich in Niederösterreich eine Tragödie. Ein Mann erfror aufgrund des kalten Wetters auf seinem Weg nach Hause.

Bad Traunstein – Vielerorts hatten Menschen in Deutschland und Österreich mit starken Schneefällen zu kämpfen. Ein Mann aus der österreichischen Gemeinde Bad Traunstein fiel den tiefen Temperaturen jetzt zum Opfer – auch eine Frau hing stundenlang fest.

Nach Schnee-Chaos in Österreich: 57-Jähriger stirbt auf Nachhauseweg

Die Wetterlage in Deutschland und Österreich spitzt sich zu. Nachdem es vielerorts zumindest aufgehört hatte zu schneien, kam die nächste Hiobsbotschaft: Extreme Kälte wurde angekündigt. Vor allem auf den Straßen- sowie Bahnverkehr wirkte sich das Wetter-Chaos negativ aus. Auch die Menschen auf den Straßen litten unter den starken Schneefällen und der Kälte. In der österreichischen Gemeinde Bad Traunstein wurden in der Nacht zum Samstag fast minus 20 Grad gemessen – ein 57-Jähriger starb in der Kälte.

Ein Mann in Österreich fuhr sein Auto nach einer Weihnachtsfeier in einem Graben fest und erfror in der Folge. © lausitznews.de/Imago (Symbolbild)

Wie die Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) meldeten, erfror der Mann aus der Gemeinde Bad Traunstein in der Nacht auf Samstag, weil er sich zu Fuß auf den Nachhauseweg gemacht hatte. Zuvor feierte er laut Landespolizeikommando auf einer Weihnachtsfeier und fuhr von dort mit dem Auto weg. Zwischen Kleingöttfritz und Spielberg blieb er mit seinem Auto dann in einem Straßengraben stecken und trat den restlichen Heimweg zu Fuß an.

Frau steckt aufgrund der Schneefälle stundenlang am Bahnhof fest

Als bekannt wurde, dass der 57-jährige Österreicher in der Nacht zu Samstag nicht zu Hause angekommen war, wurde eine Suchaktion gestartet. Dabei fand ein Arbeitskollege den Mann am Samstagmorgen, er dürfte in der starken Kälte erfroren sein. Auch der Bahnverkehr war vom Wetter-Chaos betroffen. Aufgrund des Schnees saß eine 21-jährige Wienerin stundenlang am Bahnhof fest. „Zunächst verlief alles nach Plan. Mein Zug fuhr überpünktlich in Wien weg. Doch dann fing das Chaos langsam an. Per Durchsage erhielten wir die Information, dass der Zug einen Moment anhalten müsse“, zitiert heute.at die 21-Jährige.

Aus einem Moment sollten dann allerdings einige Stunden werden. Obwohl der Lokführer die Fahrt zunächst fortgesetzt hatte, musste er kurz darauf wieder halten, weil umgefallene Bäume die Fahrbahn blockierten. Da es während des Wartens immer weiter schneite, verzögerte sich die Weiterfahrt deutlich. Ihre Wartezeit vertrieben sich die Fahrgäste mit dem Veranstalten einer Schneeballschlacht und dem Bauen von Schneemännern. (rd)