Mann macht Freundin in den Alpen Heiratsantrag – Bergziege crasht romantisches Video

Von: Kai Hartwig

Mit einer Hochzeit krönen Paare oft ihre Liebe. Ein Schweizer machte seiner Herzensdame einen Antrag, der lief aus dem Ruder – aber mit Happy End.

Kassel – Wer sich dazu entschließt, einer Person einen Heiratsantrag zu machen, muss sich entscheiden. Wird die Frage aller Fragen privat in kleinem Rahmen gestellt oder macht man es spektakulär in der Öffentlichkeit. Letztere Variante wählte kürzlich ein junger Mann in Berlin – und dürfte es bitter bereut haben. An einem deutlich abgeschiedenerem Platz bat ein Schweizer kürzlich seine Herzensdame, ihn zu heiraten. Doch auch hier lief nicht alles ganz nach Plan, weil eine Ziege diesen durchkreuzte.

Mann macht seiner Freundin in den Alpen einen Heiratsantrag – doch eine Bergziege hat etwas dagegen

Der Bräutigam in spe hatte wohl alles im Voraus geplant, um bei seinem Antrag nichts dem Zufall zu überlassen. Er hatte die Frau seiner Wahl in die Alpen geführt. In den Bergen wollte er sie dann um ihre Hand bitten. Und da dies ein ganz besonderer Moment ist, wollte der Schweizer diesen auch für immer im Bild festhalten. Er legte sein Smartphone an einer passenden Stelle ab, die Kamera des Geräts filmte los und fing das Paar auch ein.

Der Mann hatte sich offenbar einen Plan zurechtgelegt, der auch zunächst problemlos funktionierte. Wie das auf Instagram veröffentlichte Video des Antrags zeigt, reichte er seiner künftigen Frau vor wunderschöner Bergkulisse erst ein Sektglas. Dieses schubste er ihr scheinbar unabsichtlich aus der Hand, um es dann aufzuheben. Doch er nutzte die Gunst des Augenblicks, um vor seiner Partnerin auf die Knie zu gehen und um ihre Hand zu bitten. Ausgerechnet in dem Moment, als der junge Schweizer kniend die Schachtel mit dem Ring öffnete, machte ihm eine Bergziege einen Strich durch die Rechnung.

Ziege crasht romantisches Video von Heiratsantrag in den Bergen – und macht Selfie mit dem Paar

Die Ziege interessierte sich offenbar nicht für das Paar, sondern vielmehr für das Smartphone mit Kamera. Sie stupste es mit der Nase an und sorgte dafür, dass sich der Kamerawinkel deutlich veränderte. Statt des Paars und dem Heiratsantrag waren nur noch ein blauer, wolkiger Himmel und ein Ziegenohr zu sehen. Der Mann ging sofort zur Ziege und brachte sein Smartphone vor dem neugierigen Tier in Sicherheit. Das Gerät hatte die „Ziegenattacke“ offenbar schadlos überstanden, mit dem romantischen Video war es allerdings nichts geworden. Und so betitelte der Schweizer sein Instagram-Video auch mit dem Satz: „Mein Heiratsantrag, ruiniert von einer Ziege.“

Eine vorwitzige Bergziege crashte den Heiratsantrag, den ein Mann auf Video aufnehmen wollte. © Screenshot/Instagram.com

Immerhin hatte der weitaus wichtigere Teil des Ganzen funktioniert: Seine Freundin nahm den Heiratsantrag an, wie ein Bild auf dem Instagram-Account des Mannes zeigt. Darauf zu sehen sind der lächelnde Bräutigam in spe, mit einem Sektglas in der Hand. Daneben seine künftige Gattin, die lachend ihre Hand mit dem Verlobungsring in die Höhe reckt. Und zwischen dem glücklichen Paar der tierische Störenfried – die Bergziege.

Ziege macht Video von Antrag kaputt – „Ein Moment, an den man sich aus mehr als einem Grund erinnern wird“

„Ich werde mich daran sicher immer erinnern“, kommentierte der Schweizer sein Video noch auf Instagram. Auch viele weitere Userinnen und User kommentierten den Beitrag. „Adoptiert bitte die Ziege“, schrieb eine Nutzerin. „Ich kann nicht aufhören zu lachen“, meinte eine Userin, hinterließ aber auch einen „Glückwunsch“. An anderer Stelle hieß es: „Gratuliere! Das war saukomisch! Ein Moment, an den man sich aus mehr als einem Grund erinnern wird!“

Ein weiterer Nutzer lobte derweil die Ziege: „Perfektes Timing! Großartiger Streich beim Hochzeitsantrag.“ Etwas herzlos kam da doch der möglicherweise als derber Spaß gemeinte Kommentar eines anderen Users daher: „Zumindest wissen Sie, welches Fleisch Sie zur Feier des Tages essen sollen.“ Das Selfie des verlobten Paars mit der Ziege lässt jedoch vermuten, dass diese Idee zu keinem Zeitpunkt eine Rolle gespielt haben dürfte. Derweil sorgte kürzlich eine Brautjungfer auf einer Hochzeit für einen Skandal. (kh)